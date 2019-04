Wie ernst steht es tatsächlich um den 1. FC Kaiserslautern? Einerseits verbreiten FCK-Verantwortliche Optimismus, andererseits starten sie öffentliche Hilferufe, die fast schon wie Verzweiflung anmuten. Noch immer kämpft der 1. FC Kaiserslautern um seine Drittliga-Lizenz.

Die Fakten:

Ganz kurzfristig hat der Verein gestern die Frist um fünf Tage verlängert, auf der Internet-Plattform Kapilendo in den FCK investieren zu können. Dort waren bis Donnerstagabend, dem eigentlichen Ende der Aktion, etwas mehr als 800.000 Euro eingegangen. Offenbar zu wenig. Rund zwei Millionen Euro hatte FCK Geschäftsführer Finanzen, Michael Klatt, als Ziel vorgegeben. So viel Geld sollte über Kapilendo und die neue Fananleihe generiert werden. Diese Summe ist offensichtlich noch nicht erreicht. Und beide Möglichkeiten laufen zum 30. April 2019 aus.

Dauer 02:02 min Kaiserslautern will gegen Wiesbaden angreifen Der 1. FC Kaiserslautern steht vor dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden nicht nur sportlich vor einer Mammutaufgabe.

"Die Lizenz ist zu 99,9 Prozent sicher", das sagte der Aufsichtsratsvorsitzende des FCK e.V., Michael Littig, diese Woche in einem Interview mit "Der Betze brennt". Gleichzeitig bittet sein Aufsichtsratskollege Paul Wüst in einem offenen Brief die FCK-Fans um weitere Unterstützung. Er selbst habe schon 10.000 Euro einbezahlt, bietet weitere 10.000 Euro an, falls die FCK-Fans den Verein doch noch über die Zwei-Millionen-Euro-Grenze hieven. Übertriebener Optimismus? Oder doch pure Verzweiflung?

Die Wahrheit könnte in der Mitte liegen

Michael Klatt bestätigte, dass der FCK noch Geld brauche, um seine Lizenz zu bekommen. Er sagte aber auch, dass es keine gigantischen Summen mehr seien, die noch fehlen würden. Konkrete Zahlenangaben machte der FCK-Finanzchef aber nicht. Taktik? Vorsicht? Oder doch Nervosität? Eine Lesart: Gäbe es positive Nachrichten, würde man sie vermelden. Es kommen viele Rauchzeichen vom Betzenberg. Mal hellere, mal dunklere. Weißer Rauch ist nicht zu sehen.

Bis zum 28. Mai 2019 muss der FCK beim DFB nachweisen, dass er den mit einem erneuten Minus von rund fünf Millionen Euro geplanten Spielbetrieb in der kommenden Saison sicher stellen kann, und, dass Kaiserslautern im August die erste Fananleihe in Höhe von 6,7 Millionen Euro tatsächlich zurückzahlen kann. Nur dann erhält der Pfälzer Traditionsverein seine Lizenz.

Der Erhalt der Lizenz für die 3. Liga, ein Erfolg? Das kann nicht der Anspruch des 1. FC Kaiserslautern sein. Der Klub muss möglichst schnell Eigenkapital generieren, muss Investoren finden. Ganz akut, um die Mannschaft so zu verstärken, dass sie in der kommenden Saison konkurrenzfähig ist, um den Aufstieg mitspielen kann. Aber genau das ist das Problem: Genau in der Phase, in dem Transfer schon hinter den Kulissen klar gemacht werden, ist der Verein finanziell kaum handlungsfähig. Und welcher potenzielle Spieler, unterschreibt in einer solch unklaren wie ungewissen Situation?

Die Hoffnung:

Ein Ankerinvestor. Nach wie vor verhandelt der 1. FC Kaiserslautern mit dem Luxemburger Geschäftsmann Flavio Becca. Dessen Bereitschaft beim FCK einzusteigen, ist nach Informationen des SWR nach wie vor sehr hoch. Fragt sich nur in welcher Größenordnung? Auch hier gibt es verschiedene Rauchzeichen: Nur eine geringe einstellige Millionensumme, oder doch mehr?

Fakt ist: Ein Ankerinvestor wird sich nicht dauerhaft mit der 3. Liga zufriedengeben, wahrscheinlich auch nicht mit der Zweiten. Den FCK erst entschulden, dann zweimal aufsteigen? Dafür wäre ein Investment in der Größenordnung von mindestens 40 - 50 Millionen Euro notwendig. Ohne Garantie auf den tatsächlichen Erfolg. Ob das einer wagt?

Träumen muss bei einem Verein mit der Historie des 1. FC Kaiserslautern erlaubt sein. Auch wenn die Regionalliga – Stand heute – näher scheint als die Bundesliga.