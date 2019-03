Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss sich wohl endgültig vom angestrebten Wiederaufstieg verabschieden. Die Pfälzer waren beim 1:3 gegen Osnabrück chancenlos.

Dauer 03:42 min 1. FC Kaiserslautern - VfL Osnabrück 1:3 (0:2) Die Zusammenfassung zum 3. Liga Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen den VfL Osnabrück.

Eigentlich wollte der 1. FC Kaiserslautern seinen zarten Aufschwung mit zuletzt 13 Punkten aus sieben Spielen auch gegen den Tabellenersten Osnabrück fortsetzen. Mit Selbstvertrauen startete der FCK in die Partie auf dem Betzenberg, doch nach nach einer knappen Viertelstunde waren es die Gäste aus Osnabrück, die nach einem Konter, durch Steffen Tigges in Führung gingen. Keine zehn Minuten später war es wieder Tigges, der nach einer Ecke zum 2:0-Pausenstand einnetzte. "Ich denke wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren", analysierte Florian Pick nach der Partie am SWR-Mikrofon.

Dauer 03:02 min Pick: "Das Spiel haben wir in der 1. Halbzeit verloren!" Florian Pick, 1. FC Kaiserslautern, mit der Analyse zum Spiel gegen den VfL Osnabrück.

Osnabrück zu stark für Kaiserslautern

Der Auftritt der Lauterer war nach dem Rückstand weit entfernt vom Aufwärtstrend der vergangenen Wochen, sodass die in allen Belangen überlegenen Gäste mühelos zum Dreier kamen. In der zweiten Hälfte traf Bashkim Ajdini (58.), Carlo Sickingers Treffer (69.) war nur noch Ergebniskosmetik. "Osnabrück ist sehr gut, aber wir waren auch mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, nur wir haben heute einen Fehler mehr gemacht", sagte Sascha Hildmann im Interview mit SWR Sport.

Dauer 02:03 min Hildmann: "In der zweiten Hälfte haben wir so ziemlich alles versucht!" Sascha Hildmann, Trainer 1. FC Kaiserslautern, mit der Analyse des Spiels gegen den VfL Osnabrück.

Für die Pfälzer war es die erste Heimpleite nach sieben Partien in Folge im Fritz-Walter-Stadion ohne Niederlage. Mit elf Punkten Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz fällt der FCK auf den neunten Rang zurück.