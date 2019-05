per Mail teilen

Zumindest sportlich hat der 1. FC Kaiserslautern mit einem 4:0-Heimsieg gegen Unterhaching die Klasse gehalten.

Drei Minuten reichten dem 1. FC Kaiserslautern, um den Klassenerhalt klar zu machen. Am Ende wurde sogar ein 4:0 daraus.

Doppelpack des FCK

Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der lediglich die Gäste aus Unterhaching eine Großchance durch Luca Marseiller in der 17. Minute vergaben, drehten die Pfälzer nach der Pause kurz auf.

Erst besorgte Christian Kühlwetter in der 60. Minute nach einem Freistoß von Florian Pick per Kopf das 1:0, bevor Pick nur drei Minuten später nach einer missglückten Kopfball-Abwehr von Marc Endres den Ball aus 16 Metern in die rechte obere Ecke nagelte.

Kaiserslautern erhöht

Danach übernahmen wieder die Gäste das Ruder, konnten aber keinen Treffer mehr erzielen. Kurz vor Schluss erhöhten die Pfälzer sogar noch auf 3:0 und 4:0. Zunächst traf André Hainault in der 88. Minute nach einem Wirrwarr im Gäste-Strafraum zum 3:0, bevor Christoph Hemlein in der 91. Minute den 4:0 Endstand erzielte. Die Pfälzer können somit zumindest sportlich mit dem Klassenerhalt zur Ruhe kommen, wirtschaftlich wird sich dies in den nächsten Wochen zeigen.