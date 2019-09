per Mail teilen

Nach der 1:6-Niederlage beim SV Meppen trennt sich der 1. FC Kaiserslautern von Trainer Sascha Hildmann. Hildmann hat sich nach SWR-Informationen am Vormittag von der Mannschaft verabschiedet.

Die Trennung von FCK-Trainer Sascha Hildmann galt schon am Sonntag als beschlossene Sache. Nun ist es fix: Sascha Hildmann ist nicht mehr Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Hildmann selber bestätigte seinen Rauswurf gegenüber Sport1. Damit reagierte der Verein auf die schlechten Ergebnisse der letzten Wochen und die anhaltende Talfahrt der Roten Teufel. Nach der bitteren 1:6-Klatsche gegen den SV Meppen waren die Roten Teufel auf Platz 13 in der Tabelle abgerutscht. Das Saisonziel des 1. FC Kaiserslautern ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Der gebürtige Lauterer Hildmann, der selbst beim FCK in der Jugend und bei den Amateuren aktiv war, hatte das Amt beim zweimaligen DFB-Pokalsieger am 6. Dezember 2018 von Michael Frontzeck übernommen. Als neue Trainer auf dem Betzenberg werden unter anderem der frühere FCK-Profi Markus Anfang und Ex-Coach Jeff Strasser gehandelt. Am Samstag spielen die Pfälzer gegen den 1. FC Magdeburg.