Eine skandalfreie Karriere, sein freundliches Wesen und die spektakulären Paraden: All das hat ihn zum wohl populärsten FCK-Profi nach Fritz Walter gemacht - Ronnie Hellström.

Vor ein paar Wochen feierte der Schwede seinen 70. Geburtstag. Zurzeit ist er wieder zu Besuch in seiner zweiten Heimat, der Pfalz. Hellström besucht seinen FCK und die Fans, pflegt so aber auch langjährige Freundschaften. Dieses Mal hat Ronnie noch etwas ganz Besonderes im Gepäck, seine Autobiografie.

Diese stellte er am Donnerstag in Kaiserslautern vor. "Ich dachte mir, für meine Enkelchen wäre es schön, wenn sie eine Biografie von ihrem Großvater haben", so der ehemalige Kult-Keeper.

Das "Zeitdokument" ist ein Muss - nicht nur für die FCK-Fans. Gefüllt mit den Highlights seiner Karriere, aber auch Anekdoten aus Hellströms Privatleben, zum Beispiel "wie mein Kollege Sam und ich an Silvester auf dem Glatteis getanzt haben".