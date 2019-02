Der Hauptsponsor des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, Harald Layenberger, kauft den kompletten Nachlass des 2002 gestorbenen Fußball-Weltmeisters Fritz Walter. SWR-Redakteur Jan Jaworski erklärt, was dahinter steckt.

Es war der Aufreger für viele Fans des 1. FC Kaiserslautern vor knapp zwei Wochen. Denn da wurde bekannt: Der gesamte Nachlass von FCK-Legende Fritz Walter soll am 16. Februar unter den Hammer kommen. Jeder mit Lust und dem nötigen Kleingeld, hätte ein Erbstück des Ehrenspielführers der deutschen Nationalmannschaft erwerben können. Doch die Auktion ist abgeblasen! Der Hauptsponsor des FCK hat den gesamten Nachlass erworben.

Dauer 00:49 min Antworten zum Verkauf des Fritz-Walter-Nachlasses Es war der Aufreger für viele Fans des 1. FC Kaiserslautern vor knapp zwei Wochen. Denn da wurde bekannt: Der gesamte Nachlass von FCK-Legende Fritz Walter soll am 16. Februar unter den Hammer kommen. Jeder mit Lust und dem nötigen Kleingeld, hätte ein Erbstück des Ehrenspielführers der deutschen Nationalmannschaft erwerben können. Doch die Auktion ist abgeblasen! Der Hauptsponsor des FCK hat den gesamten Nachlass erworben.

Wie kam es dazu, dass Harald Layenberger den gesamten Nachlass erwirbt?

Es ist ein richtiger Paukenschlag. Die Nachricht kam heute Nachmittag sehr überraschend. Im Stadion, in den einschlägigen FCK-Foren, überall war die Versteigerung der Fritz-Walter-Erbstücke Diskussionsthema Nummer eins. Einige Fans haben sich sogar zusammengeschlossen, um gemeinsam möglichst viele Gegenstände zu ersteigern. Es wurde sogar zu Spenden aufgerufen. Die meisten wollten einfach, dass die Erbstücke von Fritz Walter in der FCK-Familie bleiben, zum Beispiel im FCK-Museum. Jetzt hat aber völlig überraschend Harald Layenberger, Hauptsponsor des FCK, den gesamten Nachlass gekauft - immerhin knapp 1.000 Gegenstände. Über die Kaufsumme wurde zwar Stillschweigen vereinbart. Experten haben den gesamten Nachlass aber auf knapp 250.000 Euro geschätzt. (Lesen Sie auch: FCK-Hauptsponsor kauft gesamten Nachlass von Fritz Walter)

TV-Tipp FCK - Halle Die Drittliga-Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen den Halleschen FC könne Sie am Samstag ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen sowie im Livestream auf swr.de/sport verfolgen.

Was passiert denn jetzt mit den ganzen Erbstücken von Fritz Walter? Will sich Herr Layenberger die jetzt zuhause aufstellen?

Auf keinen Fall. Harald Layenberger hat gesagt, für ihn als langjähriger FCK-Fan, sei das eine echte Herzensangelegenheit. Ihm sei es wichtig, dass die Erinnerungsstücke von Fritz Walter nicht in die ganze Welt verstreut werden würden. Er will sich jetzt mit verschiedenen Einrichtungen zusammensetzen. Zum Beispiel mit dem deutschen Fußballmuseum in Dortmund oder dem FCK-Museum im Fritz-Walter-Stadion. Er könne sich vorstellen, die Ausstellungsstücke vorübergehend an diese Museen auszuleihen. Wann das passiere, sei aber noch völlig offen. Wichtig sei ihm aber, dass der Nachlass zusammenbleibe. Eines hat uns Harald Layenberger aber schon verraten: Im nächsten Jahr, also am 31.Oktober 2020, an Fritz Walters 100. Geburtstag, will er den gesamten Nachlass den FCK-Fans zugänglich machen will.