Der 1. FC Kaiserslautern tritt in der 3. Liga weiterhin auf der Stelle. Schlimmer noch: Beim 2:2 bei Fortuna Köln gelingt es dem FCK wieder nicht, eine Führung über die Zeit zu retten.

Dauer 06:14 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Fortuna Köln - 1. FC Kaiserslautern 2:2 Der 1. FCK kann seine Führung nicht halten und bekommt Ende der 2. Halbzeit den Gegentreffer. Das spiel endet unentschieden.

Der 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Köln trennen sich am Ende schiedlich friedlich mit 2:2. Ein Punkt, der den Roten Teufeln in der Tabelle jedoch nicht so richtig weiterhilft. Der FCK hängt mit nun 34 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz fest. Allerdings beträgt der Rückstand auf die angepeilten Aufstiegsplätze fast schon uneinholbare elf Punkte.

Dauer 02:23 min Interview: FCK-Trainer Sascha Hildmann Nach dem 2:2 des 1. FC Kaiserslautern bei Fortuna Köln zieht FCK-Trainer Sascha Hildmann Bilanz.

Hamdi Dahmani hatte Köln bereits in der 13. Minute in Führung geschossen. Christian Kühlwetter (16.) und Hendrick Zuck (27.) konnten das Spiel zwar drehen. Weil der FCK im Anschluss aber jegliche Offensivbemühungen einstellte, konnte Dahmani (76.) mit seinem zweiten Treffer den Fortunen einen Zähler sichern. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien droht Kaiserslautern trotz der acht Punkte Vorsprung im Saisonfinale sogar noch der Abstiegskampf.

Dauer 02:33 min Interview: Christian Kühlwetter (1. FC Kaiserslautern) Beim 2:2 des bei Fortuna Köln hat der 1. FC Kaiserslautern erneut einen Vorsprung hergegeben. Sehr zum Ärger von FCK-Stürmer Christian Kühlwetter.