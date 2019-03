Stichwort Betze-Anleihe / Fan-Anleihe

Der 1. FC Kaiserslautern spielt Fußball in der Dritten Liga und hat kein Geld. Das ist kurz zusammengefasst die Lage des Traditionsvereins. Ab heute können Fans in den Verein investieren. Mit einer Fan-Anleihe, "Betze-Anleihe" heißt die im Fall des FCK. Ein Modell nicht ohne Risiko. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer.





Die Betze-Anleihe 2019 funktioniert wie jede andere Anleihe auch. Es ändert sich bis zum Schluss nichts am Wert des Papiers, im Gegensatz zur Aktie. Und ich bekomme feststehende Zinsen. Der 1. FC Kaiserslautern gibt die Anleihe über eine Privatbank heraus. Ab heute kann ich sie zeichnen, also bestellen, bevor sie offiziell in Umlauf ist. Dafür brauche ich ein Wertpapierdepot und muss älter als 18 sein.

Mindesteinsatz sind 100 Euro, 70.000 solcher Anleihen gibt der FCK aus, will damit also 7 Millionen Euro einnehmen. Nach oben gibt es beim Investieren keine Grenze. Der garantierte Zins ist gut, 5 Prozent pro Jahr. Das ganze drei Jahre lang, also bis 2022. Die Zinsen, die immer im Sommer überwiesen werden, müssen natürlich versteuert werden.

So weit alles einfach, aber es gibt eine Reihe von Risiken. Wofür will der FCK das Geld verwenden? Auf seiner Homepage formuliert der Verein ein paar weiche Sätze zur sportlichen Zukunft, und dann kommt es: Mit diesen sieben Millionen soll eine alte Anleihe zurückgezahlt werden. 2013 gab es nämlich schon einmal eine Betze-Anleihe, die wird im Laufe des Jahres fällig, insgesamt mehr als sechs Millionen Euro müssen zurück an die Fans. Der Verein kann nur auszahlen, wenn er neues Geld bekommt. Sonst ist die Lizenz in Gefahr. Der Fan hat also keinen Einfluss auf die Verwendung seines Geldes. Und schon bei der ersten Anleihe sind Millionen offenbar nicht so eingesetzt worden wie versprochen, zum Beispiel für ein Nachwuchszentrum. Und was passiert, wenn der Verein am Ende doch pleite geht? Dann ist das Fan-Geld ziemlich sicher futsch. 2008 hatten Fans von Alemannia Aachen für mehr als vier Millionen Euro Anleihen gekauft, sie haben nach der Insolvenz nichts zurückbekommen. Wirtschaftswissenschaftler warnen deshalb vor diesem Modell, das zum Beispiel auch Köln oder Hamburg genutzt haben. Weil im schlimmsten Fall ein Totalverlust droht.