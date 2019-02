Das Saisonziel Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga ist aktuell in weite Ferne gerückt, die sportlichen Leistungen in den letzten Monaten waren meist durchwachsen. Doch mit dem 1:0-Erfolg im Südwest-Duell beim Karlsruher SC hat der 1. FC Kaiserslautern bei seinen Fans ein Stück Wiedergutmachung betrieben.

Matchwinner Dominik Schad war nach seinem Siegtor zum 1:0 (0:0) des 1. FC Kaiserslautern im Südwest-Derby beim Karlsruher SC kaum einzufangen. "Das war ein überragendes Gefühl in diesem Moment. Schöner hätte ich mir mein erstes Tor nicht vorstellen können", jubelte der 21-Jährige über seinen Treffer in der 76. Minute: "Wir haben uns endlich mal belohnt." Dauer 08:35 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Karlsruher SC - 1.FC Kaiserslautern 0:1 Ein harter Kampf auf beiden Seiten, doch Karlsruhe kann das Spiel nicht für sich entscheiden. Kaiserslautern nimmt die drei Punkte verdient mit nach Hause. Hildmann: "Das tut verdammt gut" Mit dem Auswärtssieg beim Tabellenzweiten der 3. Liga feierten die Pfälzer vor 17.901 Zuschauern das ersehnte Erfolgserlebnis. "Das tut verdammt gut. Es war ein super Spiel, diesen Sieg haben wir uns verdient", sagte Trainer Sascha Hildmann. Dauer 00:56 min Sascha Hildmann nach dem Sieg beim KSC Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern freut sich über den Erfolg seiner Mannschaft im Südwest-Duell. Auch seinen Spielern, die von den Fans noch lange nach dem Abpfiff gefeiert wurden, war die Erleichterung nach zuletzt schwierigen Wochen anzusehen. "Das ist überragend. Allein für die Fans ist das einzigartig, wir haben vieles wieder gut gemacht. Ein richtig geiler Derby-Sieg", befand Stürmer Christian Kühlwetter. Dauer 01:54 min Christian Kühlwetter über den Erfolg beim KSC Christian Kühlwetter freut sich über den Auswärts-Coup beim Karlsruher SC. Die FCK-Defensive steht sicher Trumpf des FCK war erneut die gute Defensive. Im siebten Spiel unter Hildmann blieben die Roten Teufel bereits zum fünften Mal ohne Gegentreffer. Die vom Trainer seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember eingebrachten Neuerungen im Spiel tragen allmählich Früchte. Grill rechtfertig seinen Stammplatz Überragend war einmal mehr die Leistung von Junioren-Nationaltorhüter Lennart Grill, der sich mehrfach auszeichnete und die drei Punkte am Ende festhielt. Das in ihn gesetzte Vertrauen hat der 20-Jährige in den vier Spielen nach der Winterpause bisher eindrucksvoll zurückgezahlt. In der Offensive herrscht jedoch weiter großer Nachholbedarf, erst nach der Pause entwickelten die Pfälzer wirklich Zug zum Tor. "Wir wollten noch mehr Druck ausüben und sind dann mit dem 1:0 belohnt worden", analysierte Hildmann. (Reaktionen zum Südwest-Duell KSC gegen FCK) Wohin führt der Weg des FCK? Bei noch 14 ausstehenden Saisonspielen beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz nun zehn Punkte. "Jetzt müssen wir gegen Zwickau nachlegen", forderte Hildmann. Eine Siegesserie dürfte die letzte Chance zur Aufholjagd sein, um die bisher äußerst durchwachsene Spielzeit vielleicht doch noch in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Möglicherweise hat sich der FCK mit dem Sieg in Karlsruhe nicht nur bei den eigenen Fans rehabilitiert, sondern auch den Grundstein dafür gelegt, doch nochmal oben anzugreifen.