Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet beim SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr) das erste Auswärtsspiel mit dem neuen Trainer Sascha Hildmann. Der will seinen ersten Sieg als FCK-Coach feiern.

Die Premiere von Sascha Hildmann als FCK-Trainer war nicht schlecht, aber ausbaufähig. Ein 0:0 zu Hause gegen Würzburg, nicht das Wunschergebnis, aber ein mutiger Auftritt mit vielen Torchancen. Es bleiben aber eben nur ungenutzte Gelegenheiten.

"Wenn wir gegen Meppen wieder so viele Torchancen kreieren, dann können wir das Spiel gewinnen, weil wir dann sicher auch mal einen rein machen", ist sich Hildmann sicher.

Trainer noch in der Findungsphase

Optimismus ausstrahlen und vorleben, das ist momentan eine wichtige Aufgabe des FCK-Trainers, der zugibt, dass noch viel trainiert werden muss, bis seine Handschrift, seine Art Fußball zu spielen, in den Köpfen und Füßen der Spieler angekommen ist. "Ich bin noch in der Findungsphase, aber ich werde sehr gut von der Mannschaft angenommen. Die Spieler sind mit dem Kopf und dem Herzen dabei. Ich habe momentan gar keinen Grund, mich über etwas aufzuregen. Im Gegenteil. Die Arbeit macht Spaß und ich hoffe, dass sich das bald auch in Ergebnissen niederschlägt", beschreibt Hildmann die aktuelle Situation.

Viel Zuspruch von den FCK-Fans

Das Spiel beim SV Meppen wird wie fast immer in der 3. Liga ein Kampfspiel. In dem kleinen Stadion dort mit rund 8.500 Zuschauern herrscht Hexenkessel-Atmosphäre. Trotzdem glaubt Sascha Hildmann an den ersten Dreier des FCK nach fünf sieglosen Drittligaspielen und 354 torlosen Minuten.

Dass mit ihm der Erfolg zurückkommt, das wünschen Hildmann die meisten FCK-Fans. Gestern hat er ein paar private Dinge in der Stadt erledigt und dabei ist er von vielen Menschen angesprochen worden - überwiegend positiv und mit besten Wünschen für seine schwierige Mission mit dem FCK. Aber Sascha Hildmann weiß auch nur zu gut: “Das ist natürlich alles auch ergebnisabhängig."