Der 1. FC Kaiserslautern steht in der 3. Liga nach 22 Spieltagen im Niemandsland der Tabelle. Doch Vorsicht: Die Roten Teufel dürfen sich nicht zurücklehnen, sondern müssen die Spannung aufrechterhalten.

Platz neun in der 3. Liga. Neun Punkte Differenz auf den Relegationsrang drei, den der KFC Uerdingen derzeit belegt. Fünf Zähler Vorsprung auf Platz 17, den ersten Abstiegsrang, wo Fortuna Köln steht. Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich derzeit im Niemandsland der Tabelle. Für die mit Aufstiegsambitionen gestarteten Pfälzer eine gefährliche Situation, denn die Liga ist eng und ausgeglichen.

Die fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze sind nur auf den ersten Blick beruhigend. Denn der FCK steht unter Druck. So hat beispielsweise Eintracht Braunschweig - aktuell Vorletzter - nach der Winterpause stark gepunktet und könnte den Tabellenkeller schon bald verlasssen. Und auch die anderen Klubs werden Druck ausüben. Deshalb kommt dem Spiel gegen den Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, live im SWR Fernsehen und auf swr.de/sport) eine richtungsweisende Bedeutung zu.

TV-Tipp FCK - Halle Die Drittliga-Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen den Halleschen FC könne Sie am Samstag ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen sowie im Livestream auf swr.de/sport verfolgen.

"Eine Riesenportion Leidenschaft"

Das weiß auch Sascha Hildmann. Vor dem Heimspiel gegen den Halle ist die Devise für den FCK-Trainer deshalb klar: "Wir wollen die Punkte hier auf dem Betzenberg halten. Wir wollen dagegenhalten, wollen die Agressivität in unserem Stadion, die uns zuletzt so stark gemacht hat, zeigen. Wir müssen eine Riesenportion Leidenschaft zeigen, gnadenlos dem Ball nachjagen und die Bereitschaft zeigen, unbedingt zu gewinnen", so Hildmann.

Dauer 00:26 min Hildmann: "Aggressivität im eigenen Stadion zeigen" Sascha Hildmann vor dem Spiel gegen Halle

Personell entspannt sich dabei die Situation etwas. So kann Hildmann wieder auf die zuletzt fehlenden Kevin Kraus und Hendrick Zuck zurückgreifen. Nächste Woche sollen zudem Mads Albaek sowie nach seinem Kreuzbandriss Dylan Esmel ins Mannschaftstraining zurückkehren. Angreifer Lukas Spalvis wird indes wegen seiner Knieverletzung noch länger fehlen, er soll laut Medienberichten in der Reha einen Rückschlag erlitten haben.

Trotzdem - der Fokus liegt jetzt auf dem nächsten Gegner. Und wer weiß - bei einem Sieg gegen Halle darf der FCK vielleicht sogar wieder den Blick etwas nach oben richten.