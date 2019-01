Der 1. FC Kaiserlautern will bei Preußen Münster an den erfolgreichen Start in die Restrunde anknüpfen.

"Wir wollen offensiv ausgerichtet ins Spiel gehen und mutig auftreten", kündigte Trainer Sascha Hildmann am Mittwoch an. Nach dem 2:0-Heimerfolg in der 3. Fußball-Liga gegen die SG Sonnenhof Großaspach soll im ersten Auswärtsspiel des Jahres der nächste Sieg folgen, um vielleicht doch noch im Aufstiegsrennen mitmischen zu können. Dauer 00:36 min Sascha Hildmann: "Konzentriert bleiben" FCK-Trainer Sascha Hildmann vor dem Spiel gegen Preußen Münster FCK denkt von Spiel zu Spiel Angesichts von elf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz muss Kaiserslautern am Freitagabend aber eine Siegesserie starten. "Wir sind gut beraten, uns nur auf das nächste Spiel zu fokussieren. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, für unsere Ansprüche ist das aber nicht genug", sagte Hildmann. Und auch Offensivmann Christian Kühlwetter schaut wieder beruhigter nach vorne und auch wieder etwas nach oben in der Tabelle: "Wir wollen jetzt weiter gewinnen und in Münster drei Punkte holen." Und selbstbewusst legt der 21-jährige nach. "Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand aber wir geben natürlich alles, um oben nochmal ranzukommen." Christian Kühlwetter Das werden die rund 1.500 FCK Fans, die mit nach Münster reisen, sicher gerne hören und dementsprechend erwartet auch Trainer Hildmann eine starke Atmosphäre. "Ich find’s super! Das gibt eine schöne Stimmung dort. Es wird vielleicht sogar ein Heimspiel für uns." Dauer 02:08 min Christian Kühlwetter zur Stimmung beim FCK Christian Kühlwetter zur Stimmung beim FCK Große Hoffnungen ruhen auf Torjäger Timmy Thiele, der nach einer enttäuschenden Hinrunde zuletzt in zwei Spielen hintereinander erfolgreich war. "Wir wissen um seine Qualität und hoffen, dass der Bann gebrochen ist. Sein Selbstvertrauen ist zurück", erklärte Hildmann. Fast alle Mann an Bord Entspannt hat sich auch die Personalsituation. Der zuletzt gesperrte Janek Sternberg steht wie Hendrick Zuck wieder zur Verfügung. Auch bei den noch angeschlagenen Abwehrspielern Kevin Kraus (Meniskusquetschung) und Lukas Gottwalt (Patellasehnenprobleme) besteht die Hoffnung auf einen Einsatz. Einzig Mads Albaek (Muskelfaserriss), Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) und Dylan Esmel (Reha nach Kreuzbandriss) fehlen weiterhin.