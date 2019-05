per Mail teilen

Im Finale des Südwestpokals feierte der 1. FC Kaiserslautern gegen Wormatia Worms einen Last-Minute-Sieg. Das Erfolgserlebnis sorgt für Feierstimmung beim finanziell angeschlagenen FCK und steigert die Vorfreude auf einen ganz besonderen Saison-Abschluss.

Nach dem Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals feierten die Drittliga-Kicker des 1. FC Kaiserslautern, als hätten sie statt des Südwest-Pokals gerade den großen Pott gewonnen. Der glückliche 2:1 (0:1)-Endspielsieg gegen Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms bescherte den Roten Teufeln ein versöhnliches Ende einer enttäuschenden Saison und heizte die Vorfreude auf das "Retterspiel" gegen Double-Sieger FC Bayern München (Montag, 18.30 Uhr) an.

Dauer 01:49 min 1. FC Kaiserslautern - Wormatia Worms Der Spielbericht zum Südwestpokal am Finaltag der Amateure vom FCK gegen Wormatia Worms.

"Da hauen wir die Bayern weg", sagte Matchwinner Christian Kühlwetter im Überschwang der Gefühle. Die Freude und Erleichterung nach dem knappen Sieg über Worms war den FCK-Profis vor 7.343 Zuschauern in Pirmasens anzumerken.

Hildmann freut sich über Sieg trotz eines "Grottenkicks"

"Auch wenn es ein Grottenkick war", sagte Lauterns Trainer Sascha Hildmann, "ich hoffe, dass sich alle FCK-Fans und auch wir einfach nur über diesen Sieg freuen, Einen Pokal holt man schließlich nicht alle Tage".

Dauer 01:35 min FCK-Trainer Sascha Hildmann: "Müssen uns für den Pokalsieg nicht entschuldigen" Der Coach des 1. FC Kaiserslautern will seiner Mannschaft nach dem Sieg im Verbandspokal gegen Wormatia Worms das Feiern nicht verbeiten.

Doppelpack von Kühlwetter

Kühlwetter war es zu verdanken, dass eine drohende Blamage abgewendet wurde. Der 23-Jährige, mit zwölf Drittligatreffern Lauterns Top-Torjäger, sorgte nach dem Pausenrückstand durch Luca Graciotti (40. Minute) mit einem Doppelpack für die Wende. Zunächst traf er in der 55. Minute zum Ausgleich, dann in der Schlussminute per Foulelfmeter zum Sieg.

Gegen die Bayern: Zahltag für den FCK

Gegen die Bayern dürfen die nicht gerade verwöhnten FCK-Anhänger mal wieder in Erinnerungen an bessere Zeiten schwelgen, wenn der Rekordmeister auf dem ausverkauften Betzenberg antritt. Die Bayern unterstützen mit ihrem Gastspiel den finanziell angeschlagenen Traditionsverein, der Einnahmen von rund 500.000 Euro erwartet.

Für die vielen jungen FCK-Profis dürfte die Partie ein Höhepunkt ihrer Karriere werden. "Das Spiel können wir vor einer tollen Kulisse ganz locker angehen", sagte Carlo Sickinger: "Wir wollen einfach Spaß haben, Fußball spielen und den Tag genießen." Das konnte der viermalige deutsche Meister in der abgelaufenen Saison kaum einmal.