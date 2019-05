Der finanziell schwer angeschlagene Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist der Rettung nach einer überraschenden Wende einen großen Schritt näher gekommen. SWR-Sportredakteur Bernd Schmitt beantwortet die wichtigsten Fragen zum Machtkampf beim FCK.

Der Machtkampf beim 1. FC Kaiserslautern hat am Montagabend eine fast schon sensationelle Wende genommen. Michael Littig, der vom möglichen Luxemburger Investor Flavio Becca ultimativ zum Rücktritt aufgefordert worden war, ist nicht von seinen Ämtern zurückgetreten. Stattdessen hat Littig selbst eine regionale Investorengruppe präsentiert, die beim 1. FC Kaiserslautern einsteigen wird.

Bernd Schmitt in Kaiserslautern, was ist da gestern Abend auf dieser Sitzung des Beirates der FCK-Kapitalgesellschaft passiert?

Michael Littig legte gestern Abend ein Konzept vor, nachdem diese regionale Investorengruppe sofort eine Summe von drei Millionen Euro zur Verfügung stellt. Nicht als Kredit, sondern als Eigenkapital für den Verein. Damit ist die Lizenz des FCK für ein weiteres Jahr in der 3. Liga gesichert - und das sogar mit einem konkurrenzfähigen Etat von rund sechs Millionen Euro, mit dem man eine starke Mannschaft zusammenstellen kann. Littig stellte zudem in Aussicht, dass seine Verhandlungspartner dazu bereit sind, in den kommenden Jahren weitere Millionensummen in den FCK zu stecken. In einer ähnlichen Größenordnung wie es der Luxemburger Investor Flavio Becca mit 25 Millionen Euro vorhatte.

Dauer 00:43 min "Eine regionale Investorengruppe stellt sofort drei Millionen Euro zur Verfügung" "Eine regionale Investorengruppe stellt sofort drei Millionen Euro zur Verfügung"

Ist der Machtkampf am Betzenberg damit endlich entschieden?

Der große Gewinner heißt auf jeden Fall Michael Littig. Mit dieser Aktion hat er in letzter Sekunde den Spieß umgedreht und den Machtkampf beim 1. FC Kaiserslautern für sich entschieden. Die Entscheidung im Beirat fiel nach übereinstimmenden Informationen des Magazins "kicker" und des SWR mit 3:2 Stimmen, also nicht einstimmig. Was das für die Zukunft heißt, bleibt abzuwarten. Allerdings sagte Littig, dass er nun Gräben zuschütten möchte. Er habe allen Beteiligten in der Sitzung Brücken gebaut, die es möglich machen würden, gemeinsam weiter zusammen zu arbeiten.

Dauer 00:35 min "Der große Gewinner heißt Michael Littig" "Der große Gewinner heißt Michael Littig"

Ist das Angebot des Luxemburgers Flavio Becca damit endgültig vom Tisch?

Ja, dieses Angebot ist, wie der 1. FC Kaiserslautern in einer Pressemeldung mitteilte, nicht mehr existent. Spannend bleibt jetzt noch die Frage, wie hoch der tatsächliche Wert des Vereines sein wird. Mit der Investition von drei Millionen Euro kauft die regionale Investorengruppe zehn Prozent der Aktienanteile der FCK-Kapitalgesellschaft und erhält einen Sitz im Beirat. Die weiteren geplanten Investitionen sind aber von einem unabhängigen Bewertungsverfahren abhängig. Das Angebot der Investorengruppe geht für die zweite Liga von einem Wert zwischen 130 und 190 Millionen Euro aus, das in der ersten Liga sogar bis zu 250 Millionen Euro reichen kann. Darüber muss in den nächsten Tagen noch verhandelt werden.

Dauer 00:45 min "Wie hoch ist der tatsächliche Wert des Vereins?" "Wie hoch ist der tatsächliche Wert des Vereins?"

Was denken Sie darüber, dass der 1. FC Kaiserslautern jetzt von regionalen, also von Pfälzer Unternehmen, gerettet worden ist?

Mir persönlich gibt das ein besseres Gefühl, als wenn ein Immobilienmogul aus Luxemburg hier den Zuschlag bekommen hätte. Ich denke die Identifikation der Geldgeber mit dem Verein ist besonders wichtig. Die ist hier gegeben, man hat ein gemeinsames Interesse. Und es ist damit auch nahezu ausgeschlossen, dass eine Einzelperson einen Verein beherrscht. Insgesamt ist das ein gelungener Coup, den Michael Littig hier gelandet hat.