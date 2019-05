per Mail teilen

Die nächsten 24 Stunden könnten zu den wichtigsten in der 119 Jahre langen Geschichte des 1. FC Kaiserslautern werden. Das Finale im seit Monaten schwelenden Machtkampf steht bevor.

Tritt FCK-Beirat Michael Littig am Montag tatsächlich zurück? Wird er sich der ultimativen Forderung des potenziellen Investors Flavio Becca beugen? Macht er den Weg frei für die Millionen aus Luxemburg?

Michael Littig wollte auf Anfrage keinerlei Stellung beziehen. Nach einer gemeinsamen Recherche von Kicker und SWR kann es am Montag nur noch zu zwei Szenarien kommen. Entweder Michael Littig tritt von seinem Amt als Beirat der FCK GmbH und Co KGaA und als Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FCK e.V. zurück, oder er tut es nicht. Und präsentiert stattdessen selbst Geldgeber, die dem 1. FC Kaiserslautern die Summe in Höhe von 2,6 Millionen Euro, die ja im schlechstesten Fall zur Erteilung der Lizenz fehlen soll, zur Verfügung stellen.

Was passiert, wenn Littig zurücktritt?

Welche Folgen hätten diese beiden Szenarien? Tritt Littig zurück, ist denkbar, dass ihm Jürgen Kind und Paul Wüst folgen und ihre Ämter im Beirat und im Aufsichtsrat niederlegen. Paul Wüst reagierte nicht auf eine diesbezügliche Anfrage. Drei Nachrücker für die beiden Gremien sind bereits gewählt.

Es wären in dieser Reihenfolge Bruno Otter, Fritz Fuchs und Wolfgang Rotberg. Ex-Profi Fritz Fuchs, der für den FCK in den 70er Jahren 168 Spiele machte, würde das Amt annehmen. Er sieht sich in der Pflicht, seinem Verein zu helfen. Laut Satzung gilt, dass sowohl der Beirat der FCK AG, als auch der Aufsichtsrat des FCK e.V. mit mindestens 3 Mitgliedern beschlussfähig wären. Nach Kicker- und SWR-Informationen könnten aber sogar noch weitere Amtsinhaber im Verein den möglichen Rücktritten folgen.

Größte Überraschung wäre: Littig präsentiert Geldgeber in Millionenhöhe

Die große Überraschung wäre, wenn Michael Littig morgen tatsächlich Geldgeber in Millionenhöhe präsentieren, und nicht zurücktreten würde. Dann wäre mit einem Schlag alles anders. Dann hätten die Beiräte Littig, Kind und Wüst die Mehrheit, einen Investor durchzusetzen. Kaum vorstellbar, dass Flavio Becca dann noch in Kaiserslautern eine Rolle spielen würde. Becca war es schließlich, der seinen Einstieg beim FCK von der Forderung abhängig machte, dass Michael Littig bis Montagabend, 6.5.2019, von allen seinen Ämtern zurücktreten müsse.

Wie sich diese Konstellation - Littig, Kind und Wüst finden eine Lösung für das fehlende Geld - auf die Verträge der Geschäftsführung auswirken könnte, ist momentan im Bereich der Spekulation.

Muss Flavio Becca den FCK tatsächlich akut retten?

Aber wie ist es im Schatten dieses Machtkampfes um die Finanzlage des 1. FC Kaiserslautern bestellt? Ist die Lizenz tatsächlich noch in Gefahr? Muss Flavio Becca den FCK tatsächlich akut retten?

Nach übereinstimmenden Informationen von Kicker und SWR fehlen dem 1. FC Kaiserslautern offenbar noch rund 1-1,5 Millionen Euro, um die Lizenz mit einem Spieler-Etat von 4,5 Millionen Euro in der kommenden Saison zu sichern. Vorausgesetzt, dass die Finanzpartner des FCK, die Unternehmen Quattrex und Lagardère, ihre Zusagen halten. Würde der FCK den vollen Kredit von 2,6 Millionen Euro bei Flavio Becca komplett in Anspruch nehmen, könnte er wohl mit einem Spieler-Etat von nahezu 6 Millionen Euro rechnen.

Becca habe angekündigt, in den kommenden 5 Jahren bis zu 25 Millionen Euro in den FCK investieren zu wollen. Noch ist das alles aber nicht festgezurrt. FCK-Finanzchef Michael Klatt sagte gegenüber dem SWR, er könne die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld tatsächlich beim 1. FC Kaiserslautern ankommt, zurzeit "nicht abschätzen".

Wie geht es jetzt weiter beim FCK?

Montagnachmittag, 6.5.2019, ab 16 Uhr tagen Vereins- und Ehrenrat des 1. FC Kaiserslautern. Etwa gegen 18 Uhr wird eine Erklärung erwartet. Nach gleich lautenden Informationen von Kicker und SWR könnten die beiden Vereinsgremien diese Erklärung zugunsten von Michael Littig abgeben. Und dann wird die anschließende Beiratssitzung am Montagabend mit den Widersachern Patrick Banf und Michael Littig ganz sicher zur Zerreißprobe.