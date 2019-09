Tomas Oral (46) war zuletzt beim FC Ingolstadt tätig: Anfang April übernahm er den Klub, nachdem dieser am 27. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz stand. Mit fünf Siegen aus den letzten sieben Liga-Spielen brachte er die Mannschaft am letzten Spieltag noch auf einen Relegationsplatz. Zum Klassenerhalt reichte es dann trotzdem nicht: In der Relegation gegen Drittligisten Wehen Wiesbaden mussten sich die Schanzer geschlagen geben. Seitdem ist Oral vereinslos.

Imago imago images / Sven Simon