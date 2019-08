Drei Spiele - Fünf Punkte. Das ist bisher die Bilanz des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga. Gegen Preußen Münster will der FCK diese Bilanz aufpolieren. Und das wird schwer.

Die 3. Liga ist sehr ausgeglichen. Drei Spieltage sind vorbei und schon jetzt wird deutlich, dass wohl keine Mannschaft herausragt. Ein klarer Favorit ist noch nicht auszumachen. Alle Teams, bis auf den FC Carl Zeiss Jena, haben schon gepunktet. Spannende, torreiche Spiele waren dabei. "Das bestätigt mich immer wieder aufs Neue, dass du fast nichts voraussagen kannst und dass das Niveau fast überall gleich ist und jeder jeden schlagen kann", sagte FCK-Trainer Sascha Hildmann vor dem Auswärtsspiel bei Preußen Münster. "Ich glaube nicht, dass es da große Abstände geben wird. Es wird sehr eng bleiben. Es gibt keine einfachen Gegner, die gibt es einfach nicht". Das ist zwar eine abgedroschene Floskel im Fußball, Hildmann dürfte damit aber wohl recht behalten.

Dauer 0:26 min Hildmann: "Es gibt keine leichten Gegner" Hildmann: "Es gibt keine leichten Gegner"

Auf der Leistung gegen Ingolstadt aufbauen

Ein Sieg und zwei Unentschieden - das ist bisher die Bilanz des FCK in der Saison. Der Auftakt gegen Unterhaching (1:1) war eher mau, der anschließende Auswärtssieg in Großaspach (3:1) souverän. Das 0:0 gegen Ingolstadt am Dienstag war sicher die beste Saisonleistung, auch wenn das torlose Remis etwas anderes vermuten lässt. In einer packenden und intensiv geführten Partie auf hohem Niveau begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, der FCK hatte ein Chancenplus. Einziges Manko: die Chancenverwertung. "Die Mannschaft glaubt an sich.,Wir haben ja auch neue Spieler auf dem Platz. Man merkt, dass das greift. Ich bin mir sicher, dass sie das wissen und dass wir auch weiterhin so spielen können", sagte Trainer Hildmann auf der Pressekonferenz vor dem Münster Spiel.

Dauer 0:20 min Hildmann: "Die Mannschaft glaubt an sich" Hildmann: "Die Mannschaft glaubt an sich"

Münster hat einen Punkt weniger als die Lauterer

Im dritten Saisonspiel kassierte der SC Preußen Münster am Mittwochabend beim MSV Duisburg die erste Niederlage. Gegen den Zweitliga-Absteiger hatten die Westfalen nicht ihren besten Tag und unterlagen verdient mit 0:2. Dennoch wird der FCK die Preußen sicher nicht unterschätzen. Sascha Hildmann hält viel vom Gegner: "Das ist auch eine junge Mannschaft. Sie haben einen neuen Trainer mit Sven Hübscher, auch da neue Einflüsse. Wir wollen und werden aber versuchen, unser Spiel durchzukriegen"

Dauer 0:23 min Hildmann: "Wollen unser Spiel durchkriegen" Hildmann: "Wollen unser Spiel durchkriegen"

1.200 Auswärtsfans fahren mit, Kühlwetter wahrscheinlich nicht

Der 1. FC Kaiserslautern kann sich beim Spiel in Münster am Samstag (Anpfiff 14:00 Uhr) wieder auf seine Fans verlassen. 1.200 Gästekarten sind verkauft. Der Support ist großartig. Verletzungsbedingt verzichten muss der FCK möglicherweise auf Christian Kühlwetter; er hat sich krank gemeldet. Der Einsatz des isländischen Stürmers Andri Rúnar Bjarnason ist ebenfalls fraglich. Er hat Adduktorenprobleme.