Es ist die eine Frage, die Markus Merk seit Tagen gebetsmühlenartig beantworten muss: "Warum tust du dir das an?" Im Exklusiv-Interview mit SWR Sport erklärt der Ex-Schiedsrichter, warum er dem FCK helfen möchte.

Markus Merk, der nur ein paar Meter vom Fritz-Walter-Stadion entfernt aufgewachsen ist, der als dreimaliger Weltschiedsrichter jahrzehntelang ein Aushängeschild des FCK war, muss nicht lange überlegen, was er den Fragenden entgegnet. Als Kind des Vereins und der Stadt Kaiserslautern scheue er in schwierigen Zeiten nicht die Verantwortung.

Dauer 0:44 min Markus Merk glaubt an das Potenzial des FCK OT1 - Markus Merk

Merk und seine vier Mitstreiter glauben zu wissen, was auf sie zukommt, sollten sie tatsächlich in den Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern gewählt werden. Sie kennen die prekäre wirtschaftliche Situation des Vereins - wenn auch nicht im Detail. Trotzdem legt sich Markus Merk, der als Sprecher der fünfköpfigen Gruppe agiert, fest: Das von den FCK-Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit beschlossene Vier-Säulen-Konzept ist Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. Dieses im Rahmen der Ausgliederung der Fußball-Profi-Abteilung abgesegnete Konzept sieht unter anderem vor, dass es mehrere Anker-Investoren geben soll und auch die Fans FCK-Aktien kaufen können.

Markus Merk sucht das Gespräch mit Flavio Becca

Ein angeblicher Milliardär als potenzieller Investor, der aber bisher noch keinen Cent bezahlt hat, und erst abwarten will, wer den FCK künftig führt - Markus Merk hat Flavio Becca ein Gesprächsangebot gemacht, will mit dem Luxemburger Immobilien-Mogul reden. Er will ihn kennenlernen, will versuchen, Vertrauen zu gewinnen. Aber mit dem Hinweis auf das Vier-Säulen-Konzept schließt Merk praktisch aus, dass Becca unter seiner Ägide beim FCK zum einzigen Investor und Alleinherrscher werden kann. Merk strebt auf jeden Fall an, dass auch regionale Investoren beim FCK einsteigen.

Dauer 0:36 min Markus Merk sieht sich nicht als Heilbringer OT2 - Markus Merk

Aber erst einmal müssen Markus Merk und seine vier Mitstreiter Rainer Keßler, Martin Wagner, Martin Weimer und Jörg E. Wilhelm gewählt werden. Sie wollen sich bei der nächsten Jahreshauptversammlung des FCK als Team präsentieren und sich dann satzungsgemäß einer Einzelwahl stellen.

Merk fordert schnellen Termin für die Jahreshauptversammlung

Merk fordert die FCK-Führung erneut auf, möglichst schnell die Jahreshauptversammlung zu terminieren und sie zeitnah durchzuführen. Wichtige Entscheidungen im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich machen das in seinen Augen notwendig. Der ehemalige Schiedsrichter, der sein Leben lang dafür sorgte, dass es auf dem Fußball-Platz fair zuging, ist sehr besorgt über die tiefe Spaltung des Vereins, die auch durch die undurchsichtige Investoren-Frage entstanden ist. Immer wieder sieht sich Merk mit der Frage konfrontiert, wie das nur passieren konnte? "Eine traurige Geschichte" sagt er, nimmt aber auch die Fans des FCK in die Pflicht. "Alleine schaffen wir das nicht, da müssen sich auch die Fans etwas zurücknehmen und wieder in die Gemeinschaft integrieren".

Dauer 1:41 min Markus Merk: Der 1. FC Kaiserslautern muss wieder geeint werden OT3 - Markus Merk

Natürlich hat das Team Merk viele Pläne. Aber der potenzielle FCK-Aufsichtsrat sieht noch nicht die Zeit gekommen, schon darüber zu reden. Ganz sicher auch aus der Erfahrung heraus, dass beim Fritz-Walter-Klub zu viel schon kaputt diskutiert wurde, bevor es überhaupt spruchreif war. Und der Kopf und Stratege dieser Gruppe ist auch eher Rainer Keßler. Der Sohn des ehemaligen FCK-Präsidenten Hubert Keßler hat das "Team Merk" zusammengestellt und hält die Fäden in der Hand. Keßler gilt sicher als der potenzielle Aufsichtsrats-Vorsitzende, sollte das Team Merk tatsächlich en bloc gewählt werden.