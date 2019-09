Franco Foda (01.07.2012 – 29.08.2013) Mit Franco Foda wäre beinahe die Rückkehr in die Bundesliga geglückt. Foda und der 1.FCK scheiterten erst in der Relegation an Hoffenheim. Trotzdem trennte man sich nach nur einer Saison. Zurzeit trainiert Foda die österreichische Nationalmannschaft.

Imago imago/GEPA pictures

Bild in Detailansicht öffnen