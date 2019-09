per Mail teilen

Am 10. Spieltag der 3. Liga kommt es zu einem echten Traditionsduell: Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf 1860 München. Beiden Mannschaften droht jedoch der Abstiegsrang im Falle einer Niederlage.

Das Duell der beiden Traditionsclubs mag für viele noch einen schönen Klang haben. Immerhin treffen hier zwei ehemalige deutsche Meister sowie Pokalsieger aufeinander. Die meisten der bisher 60 Aufeinandertreffen fanden in der 1. Bundesliga statt. Viele weitere folgten in der 2. Liga. Die heutige Realität sieht anders aus: Der FCK trifft als 15. auf den 14. der 3. Liga. Wer verliert, droht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.

"Über Stabilität zu Torchancen kommen"

Für FCK-Trainer Schommers steht am Samstag das dritte Pflichtspiel mit den Roten Teufeln auf dem Programm. In den ersten beiden Partien mit Schommers an der Seitenlinie konnte der FCK spielerisch nicht überzeugen.

Gegen 1860 München möchte Schommers mit seinem Team den nächsten kleinen Schritt in der Entwicklung machen. Seine Mannschaft solle weiter an dem eingeschlagenen Weg festhalten und aus einer stabilen Grundordnung heraus agieren. Aus dieser Stabilität heraus wolle man zu mehr Torchancen kommen als noch beim Heimspiel gegen Magdeburg.

"Wir haben noch einen weiten Weg vor uns"

Im Verbandspokal-Viertelfinale am Mittwochabend stellte Schommers seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Magdeburg auf acht Positionen um. Angesprochen auf die Erkenntnisse aus dem Pokalspiel gegen Oberligisten SV Gonsenheim, musste Schommers zugeben, man habe noch einen weiten Weg vor sich. Dem 40-jährigen ist es wichtig, dass jeder Spieler die Chance hat, sich dem Trainer zu zeigen, und das auch auf Wettkampfebene: "Fakt ist, jeder der im Kader des 1. FC Kaiserslautern ist, der hat auch die Qualität, um auf diesem Niveau zu spielen."

Schommers über den Neuanfang

Über seine erste Woche im Dienst zieht Schommers ein positives Resümee: "Die Mannschaft hat für sich diesen Neu-Anfang angenommen und setzt ihn konsequent um. Das alles mit einem neuen Trainerteam, mit neuen Ideen, mit neuen Herangehensweisen. Die Mannschaft ist positiv gestimmt." Beim 1:1 im Heimspiel gegen Magdeburg konnten sich die Pfälzer kaum Torchancen herausarbeiten, ließen hinten aber auch nicht viel zu. Zu seinem Debüt betonte Schommers, man habe gegen den Zweitliga-Absteiger nur aus einer Standard-Situation heraus das Gegentor kassiert. Beim Verbandspokal-Viertelfinale bei SV Gonsenheim strauchelte der FCK und erzielte erst in der Schlussviertelstunde alle drei Tore zum 0:3-Endstand. Auch wenn er nicht mit allem zufrieden sein könne, habe die Mannschaft den Neubeginn ordentlich umgesetzt.