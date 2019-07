Zwar ließ der 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Ingolstadt zahlreiche Chancen und zwei Punkte liegen. Dennoch können die Roten Teufel auf einer starken Leistung aufbauen.

Dauer 3:10 min FCK lässt Chancen gegen Ingolstadt liegen 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt trennten sich im Fritz-Walter-Stadion torlos. Die Pfälzer kamen zu vielen Möglichkeiten und spielten nach einer Roten Karte von Ingolstadts Thomas Keller ab der 80. Minute sogar in Überzahl, konnten den zweiten Sieg in Folge jedoch nicht mehr klarmachen.

Nach Abpfiff sanken die Spieler des 1. FC Kaiserslautern zu Boden. Timmy Thiele, Florian Pick und Co haben alles gegeben. Trotzdem reichte es gegen den FC Ingolstadt nicht zu einem Tor. Immerhin: Auch FCK-Torwart Lennart Grill hielt seinen Kasten mit starken Paraden sauber. Doch für Torjäger Thiele fühlte sich das 0:0 am Dienstagabend wie eine Niederlage an.

Dauer 1:58 min FCK-Stürmer Timmy Thiele ärgert sich über die vergebenen Chancen gegen den FC Ingolstadt FCK-Stürmer Timmy Thiele ärgert sich über die vergebenen Chancen gegen den FC Ingolstadt

Er hatte gleich zweimal die Chance, das Spiel zugunsten der Roten Teufel zu beeinflussen (16. & 72.). Doch auch er scheiterte jeweils aus aussichtsreicher Position - wie seine Teamkollegen Christian Kühlwetter (40.), Christoph Hemlein (57.) und Dominik Schad (62.). Auch die zehnminütige Überzahl nach einer Roten Karte für FCI-Verteidiger Thomas Keller konnte das Team von Trainer Sascha Hildmann nicht zum Sieg nutzen. Vorne stand bis zum Ende die Null.

Matuwila lobt die Roten Teufel

FCK-Verteidiger José-Junior Matuwila wollte sich jedoch nicht lange ärgern. Immerhin stand auch hinten bis zum Ende die Null. Der FCK habe alles gegeben. "Aber ich denke, enttäuscht muss keiner von uns sein. Wir können alle in den Spielen schauen. Wenn Du alles in die Waagschale wirfst und es dann am Ende nicht reicht, dann ist das halt eben für heute so. Aber wenn wir dasselbe Investment ins nächste Spiel legen, wird es reichen", sagte der Neuzugang von Energie Cottbus.

Dauer 2:30 min Matuwila lobt die Leistung der Roten Teufel Matuwila lobt die Leistung der Roten Teufel

FCK-Trainer Hildmann voll des Lobes

Auch Trainer Sascha Hildmann hat ein tolles Spiel seiner Mannschaft gesehen und bis zur letzten Sekunde auf den Sieg-Treffer gehofft. Leidenschaft und Mentalität hätten gestimmt - schließlich auch das Spielerische. "Ich finde das Spiel von uns war sehr engagiert. Wir haben eine hohe Leidenschaft gezeigt, viel Mut bewiesen. Die Zuschauer waren voll da; es war eine richtig geile Stimmung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir am Schluss noch einen Lucky-Punch reindonnern." Doch alles Lob kann über den letztlich doch vergebenen Sieg nicht hinwegtäuschen: "So ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich hätte echt gerne gewonnen heute." Letztlich überwiegt für ihn jedoch das Positive: "Ich denke, wenn wir so weiterspielen, werden wir diese Saison noch ein paar Spiele gewinnen."