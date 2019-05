Großes Aufatmen beim 1.FC Kaiserslautern. Noch während des "Retterspiels" gegen die Bayern kommen positive Signale vom DFB zur Lizenzvergabe.

Das Spiel gegen die Bayern wurde zur Nebensache. Natürlich freuten sich alle auf Seiten des 1.FC Kaiserslautern über das 1:1 vor ausverkauftem Haus gegen den Meister und Pokalsieger und die damit verbundenen rund 750.000 Euro Reinerlös. Was aber für den Traditionsklub aus der Pfalz viel wichtiger war - die positive Rückmeldung vom DFB.

Noch während der Partie hatte FCK Finanz Geschäftsführer Michael Klatt die letzten Unterlagen nach Frankfurt weitergeleitet - an diesem Dienstag endet die Frist - und konnte kurze Zeit später vermelden: "Das ist aus mehreren Gründen ein ganz toller Abend für den FCK. Noch einmal vielen Dank an den FC Bayern für das Freundschaftsspiel und auch vielen Dank an den DFB für die schnelle Rückmeldung. Jetzt können wir uns auf die neue Sasion freuen", so Klatt.

Die Lizenz für die kommende Spielzeit ist also, auch Dank des Darlehens des Luxemburger Investors Flavio Becca, in trockenen Tüchern. "Es wird keine Überraschung mehr geben, die Erleichterung ist sehr groß", sagte Klatt weiter.

Auch Uli Hoeneß freut sich für den FCK. "Der FCK ist ein sympathischer Verein", sagte er am Rande des "Retterspiels". "Ich sage immer, dem FC Bayern geht es so gut wie lange nicht und da muss man dann denen helfen, denen es nicht so gut geht", so Hoeneß weiter.