per Mail teilen

Nach einer enttäuschenden Hinrunde und der Niederlage zum Rückrundenstart kurz vor Weihnachten soll es beim 1. FC Kaiserslautern sportlich endlich wieder aufwärts gehen. Der FCK im SWR-Teamcheck.

So lief die Hinrunde

Tabellenelfter mit 25 Punkten bei vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Viel mehr Fakten sind da gar nicht mehr notwendig, um die ersten 20 Drittligaspieltage der Roten Teufel mit dem Begriff "unterirdisch" zu überschreiben. Das Saisonziel Wiederaufstieg jedenfalls ist weit entfernt.

Dabei war der FCK vor über 40.000 Zuschauern mit einem 1:0 Sieg gegen 1860 München in die Spielzeit gestartet. Doch danach gab es viel Schatten, wenig Licht und noch weniger Konstanz. Die Folge, Trainer Michel Frontzeck wurde am 1. Dezember entlassen und fünf Tage später durch Sascha Hildmann ersetzt.

Wer kommt, wer geht?

Diese Frage lässt sich ähnlich kurz beantworten wie die nach dem Verlauf der Hinrunde. Bis zum Drittligaauftakt am Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach (14 Uhr) wird es keinen Neuzugang mehr geben. Die Verantwortlichen vertrauen dem bisherigen Kader, der eventuell mit einem oder mehreren Nachwuchsspielern aus der U21 oder der U19 aufgefüllt wird, die bereits im Wintertrainingslager in Spanien mit dabei waren.

Dauer 00:23 min Hildmann: "Ich kenne Großaspach sehr gut!" Sascha Hildmann, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, spricht über die SG Sonnenhof Großaspach, seinen Ex-Klub.

Dort ging das erste Testspiel mit einer erstmals eingesetzten Dreierkette gegen Ungarns Meister MOL Vidi FC mit 0:2 verloren. Im zweiten Spiel gab es ein 1:0 gegen Chinas U25. In beiden Begegnungen war die mangelnde Chancenverwertung offensichtlich. Im letzten Test, der Generalprobe gegen den Regionalligisten FC Homburg, klappte es dann besser, auch wenn die drei Treffer beim 3:0 Erfolg erst in den letzten sieben Minuten fielen.

Zurück zu den potentiellen Neuverpflichtungen: sollte sich doch noch eine externe Alternative ergeben, wäre nach Aussage von Geschäftsführer Sport Martin Bader nur ein Leih-Geschäft möglich - was aber dann wohl erst kurz vor Schluss des Transferfensters am Monatsende passieren wird.

Trainer

Sascha Hildmann scheint - nicht nur, weil er als gebürtiger Kaiserslauterer und ehemaliger Spieler den oft so gerne gefordeten Stallgeruch mitbringt - gut zum FCK zu passen. Mit vier Punkten aus drei Spielen ist der 46-Jährige allerdings nicht optimal in sein neues Amt gestartet. Dem 0:0 zu Hause gegen Würzburg folgte ein 1:0 Auswärtssieg in Meppen. Zum Rückrundenauftakt kurz vor Weihnachten unterlag der FCK bei 1860 München mit 1:2.

Dauer 00:19 min Hildmann: "Die Unruhe spüren wir alle" Trainer Sascha Hildmann zu den Turbulenzen beim 1. FC Kaiserslautern.

Dennoch vermittelt Hildmann den Eindruck, dass er die Roten Teufel in Zukunft wieder zurück in die Erfolgsspur führen kann. Er hat eine klare Ansprache, einen klaren Plan und scheint bei den Spielern anzukommen. Taktisch setzt er auf mehr Flexibilität, ließ neben dem 4-4-2 zuletzt auch in einer 3-4-3 Formation spielen.

Erwartungen an die Rückrunde

Die Erwartungen in Kaiserslautern sind traditionell wie immer sehr hoch. Da sind den Fans sowohl der unbefriedigende Tabellen- und Kontostand als auch die zur Zeit chaotische Lage im Aufsichtsgremium egal.

Allerdings hängen die Konstellationen aktuell so eng zusammen wie selten zuvor. Sollte die Suche nach den fehlenden Millionen nicht bald von Erfolg gekrönt sein, wird der Mannschaft auch eine (nahezu unmögliche) Aufholjagd in Richtung Aufstiegsplätze nichts mehr nützen. Denn entscheiden über die sportliche Zukunft auf dem Betzenberg werden im März die Lizenzwächter des deutschen Fußball Bundes.