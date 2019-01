per Mail teilen

Es ist das erste Spiel in der Rückrunde und gleichzeitig das letzte im Kalenderjahr 2017 – der FCK kämpft bei 1860 München um den Anschluss ans obere Tabellendrittel.

Weil es so schön war, erinnern wir gerne noch einmal an den ersten Spieltag der aktuellen Saison. 41.324 Zuschauer feierten den gelungenen Saisonstart der roten Teufel in der bis dahin ungewohnten Drittklassigkeit. Janek Starnberg traf zum vielumjubelten 1:0-Erfolg über die Münchner Löwen.

Dauer 00:52 min Hildmann: "1860 ist zu Hause eine spielstarke Mannschaft" Sascha Hildmann während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München

Wenn es jetzt, zum Rückspiel, nach München ins alt–ehrwürdige Stadion an der Grünwalder Straße geht, werden "nur" 1500 Fans ihren FCK begleiten. Damit ist das Gästekontingent ausgeschöpft, was der neue Lauterer Coach Sascha Hildmann sehr bedauert. "Es hätten auch 5000 sein können", sagte Hildmann, der die Unterstützung aber als überragend einstuft.

Der Trainer als Fan

Was uns bei der Pressekonferenz noch auffiel, Sascha Hildmann hat sich im Fanshop eingedeckt. Rot-Weiß-Grauer Kapuzenpulli, beschriftet mit „Lautre 1900“, dazu die „Rote Teufel“ Baseball Cap.

Dauer 00:29 min Hildmann: "In kleinen Schritten zur Überraschung" Sascha Hildmann während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München

Der Trainer hat sich bereits in seiner dritten Arbeitswoche auf dem Betzenberg voll integriert. Seine Mannschaft sieht er nach dem 0:0 gegen Würzburg und insbesondere nach dem 1:0 Auswärtssieg in Meppen auf einem guten Weg.

"Siege tun immer gut. Die Situation war in den letzten Wochen nicht einfach, in Meppen haben wir uns mit einer leidenschaftlichen Leistung belohnt. Wir wissen aber auch, dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt." Sascha Hildmann

Spielstarke Löwen

Die nächste und gleichzeitig auch letzte Aufgabe in diesem Jahr heißt 1860 München. In der Tabelle rangieren die Löwen zwei Plätze und zwei Punkte hinter dem FCK.

"Wir wissen um die Qualitäten der Münchner, gerade zu Hause. Wir müssen kreativ und aggressiv auftreten, mit der gleichen Leidenschaft wie in Meppen." Sascha Hildmann

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz der angeschlagenen Sternberg, Albaek und Biada. Ansonsten sind alle Mann an Bord und wollen sich möglichst mit drei Punkten in die Winterpause verabschieden. Um dann, im neuen Jahr mit neuer Frische anzugreifen. Oder, wie es Sascha Hildmann ausdrückt: „Wir machen das in kleinen Schritten um dann später eventuell noch einmal für Überraschungen zu sorgen."