Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern nehmen im Südwest-Duell auf dem Betzenberg einen Punkt mit. Die befürchtete Randale bliebt aus.

In einem rassigen Spiel mit vielen Zweikämpfen, Chancen auf beiden Seiten und einer beeindruckenden Kulisse trennten sich der 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim unentschieden. Beim 1:1 sorgte Gianluca Korte nach schöner Vorarbeit von Valmir Sulejmani per Kopf für die überraschende Gäste-Führung (10.). In der Folge drehten die Roten Teufel auf und setzten Mannheim mehr und mehr unter Druck. Kevin Kraus belohnte den Einsatz mit seinem Kopfball zum Ausgleich (34.).

In der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften auf Sieg. Doch weder FCK-Stürmer Timmy Thiele (57. & 70.) noch der quirlige Waldhof Spielmacher Dorian Diring (71.) und Kevin Koffi (89. & 90.) konnten ihre Chancen nutzen. So blieb es bei der Punkte-Teilung, die Waldhof Mannheim mehr hilft als dem FCK. Denn der Aufsteiger steht mit nun 13 Punkten auf Platz sechs, während die Roten Teufel mit neun Punkten auf Platz zehn festhängen.

Die FCK-Fans auf dem Betzenberg beeindruckten vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim mit ihrer Choreo Imago imago images / Jan Huebner

Abseits des Platzes gab es vor dem Hochrisiko-Spiel nach Polizeiangaben keine größeren Zwischenfälle. Die nach den Provokationen im Vorfeld befürchteten Ausschreitungen zwischen den rivalisierenden Fanlagern konnten bis Spielende dank des Sicherheitskonzeptes mit über 1.000 Einsatzkräfte verhindert werden. Wegen des Zündens von Pyrotechnik während des der Partie müssen beide Vereine jedoch mit einer Strafe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) rechnen.

In der ersten Halbzeit setzten die Pfälzer den SVW vor 36.766 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion stark unter Druck, der deshalb nicht sein gewohntes Kurzpassspiel aufziehen konnte. Der Führungstreffer von Korte war allerdings schön herausgespielt. Das 1:1 nach einem Eckball für den FCK war verdient. Nach der Pause schwanden den Gastgebern jedoch zunehmend die Kräfte, jetzt waren die Waldhöfer spielbestimmend. In der Schlussphase vergaben die Schützlinge von Trainer Bernhard Trares mehrere Großchancen und den möglichen Auswärtssieg.