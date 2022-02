Philipp Hercher: Mit Spaß die Welle mit dem FCK weiter reiten

per Mail teilen

In einer insgesamt starken FCK-Mannschaft gehört Philipp Hercher in den letzten Wochen zu den konstant überzeugenden Leistungsträgern. Nicht nur deshalb hoffen die Fans, dass "Hecke" seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.

Selten erreichten SWR Sport mehr Fragen von Fans als vor dem Podcast mit Philipp Hercher. Der 25-Jährige ist beliebt und gehört seit Wochen zu den Besten im Team von FCK-Trainer Marco Antwerpen. Und weil das so ist, wollen natürlich alle wissen: Bleibt der torgefährliche Defensivspieler den Roten Teufeln über den Sommer hinaus erhalten?

Nun kennt Hercher das Fußball-Geschäft schon einige Jahre, deswegen weiß er auch, wie man höflich auf diese Frage antwortet, ohne viel zu sagen: "Ich fühle mich wohl in Kaiserslautern, konzentriere mich aber derzeit Woche für Woche auf die Spiele. Sonst könnte ich meine Leistung auch gar nicht so bringen", sagt er, um gleich zu ergänzen, dass sich sein Berater im Gespräch mit dem Verein um alles andere kümmert. Dann werde man sehen, was passiert.

Der Traum vom Aufstieg mit dem FCK

Dass es Philipp Hercher tatsächlich gefällt beim FCK, dass er sich wohlfühlt, auch im Kreis der Mannschaft, nimmt man ihm ohne Zögern ab. "Man geht mit viel Freude zum Training, trifft sich auch danach mit den Jungs. Da haben wir in diesem Jahr eine geile Truppe, und das zeichnet uns aus." Auch Philipp Hercher selbst hat innerhalb dieser Truppe noch einmal einen großen Sprung gemacht. Zur Konstanz kam die Torgefahr dazu, bereits fünf Treffer und fünf Assists steuerte er in dieser Saison bei. Was ihn dann aber auch für andere Klubs interessant macht.

Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang natürlich die Rückkehr der Kaiserslauterer in die zweite Bundesliga. Überzeugt vom Konzept auf dem Betzenberg war Hercher schon vor eineinhalb Jahren, als er von der SG Sonnenhof Großaspach zum FCK wechselte: "Deswegen bin ich hierher gekommen, trotz einiger Angebote aus höheren Ligen. Der Aufstieg mit dem FCK wäre ein Traum."

Schon fünfmal erfolgreich in dieser Saison: FCK-Außenspieler Philipp Hercher. imago images Imago/ Jan Huebner

Einen weiteren entscheidenden Faktor für eine Fortsetzung von Philipp Herchers Karriere beim 1. FC Kaiserslautern könnten die Fans spielen. Die sind für "Hecke", diesen Spitznamen verpasste ihm in jungen Jahren der Friseur in Nürnberg, wo Hercher fünf Jahre gespielt hatte, einzigartig. "Das ist überragend", hofft Hercher auf eine baldige Rückkehr, "wenn du da auf die Westkurve spielst, schreien die den Ball nach einer Ecke selbst ins Tor, da musst du als Spieler gar nicht mehr viel machen." Wohlgemerkt wenn es läuft bei den Roten Teufeln.

Erst Hass, jetzt wollen alle ein Kind von uns

Denn Philipp Hercher hat auch schon die etwas schlechteren Zeiten erlebt. "Das ist das Krasse. Erst der Hass, wenn es nicht läuft, und jetzt wollen sie gefühlt alle ein Kind von uns", beschreibt er die Extreme in der Pfalz. "Aber das ist halt das Geile bei den Traditionsvereinen, besonders beim FCK." Und weil es nicht nur den Fans, sondern auch den Spielern derzeit sehr viel Spaß macht, hoffen alle, dass die Serie noch anhält: "Wir müssen die Welle einfach weiter reiten und schauen am Ende, was dabei herauskommt." Vielleicht ja ein Zweitligist aus Kaiserslautern - mit Philipp Hercher im Kader.