Neben Kapitän Jean Zimmer ist Hendrick Zuck der zweite Rückkehrer auf den Betzenberg. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" schauen wir zurück und nach vorne und verraten, was "Zucki" mit einem bekannten Faschingsschlager verbindet.

Es war eine äußerst kurzweilige halbe Stunde im SWR Studio in Kaiserslautern. Hendrick Zuck präsentierte sich locker und schlagfertig, auch gleich zu Beginn, als wir noch einmal das 0:0 in Dortmund und die vielen vergebenen Großchancen thematisierten. Natürlich ärgerte sich auch er, wie alle anderen, über den verpassten Sieg. Der 31-Jährige relativiert das Ganze aber mit einer genauso kurzen wie einfachen Fußballerfloskel: "Das Wichtigste ist, wenn die Null hinten steht, kannst du die Spiele nicht verlieren".

Wohl wahr, und die Null stand zuletzt relativ häufig hinten. Erst elf Gegentore nach 17 Spielen sind Ligaspitze, bereits zum zehnten Mal blieb der 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison ohne Gegentreffer. Über die Wende bei den schlecht gestarteten Roten Teufeln, beginnend mit dem 0:0 in doppelter Unterzahl gegen den SV Waldhof Mannheim, wurde in den letzten Wochen schon viel gesagt und geschrieben. Hendrick Zuck sagt, das Trainerteam habe einen entscheidenden Anteil daran: "Marco Antwerpen war der erste Trainer, der hinterfragt hat, warum neu verpflichtete Leistungsträger nach ihrem Wechsel zum FCK zunächst einmal abbauen. Da haben wir zusammen einige Gründe gefunden und dann unter anderem mit der Systemumstellung auf eine Dreierkette reagiert. Es passt momentan".

Heimatverbundener Saarländer

Dass es für Hendrick Zuck, der zwischen 2010 und 2013 schon einmal das FCK-Trikot getragen hatte - nach Stationen in Freiburg und Braunschweig vor drei Jahren wieder zurück ging auf den Betzenberg - war für den gebürtigen Saarländer naheliegend. "Meine Frau war damals hochschwanger und wir wollten nicht zu weit weg von der Heimat."

Auch aktuell sind die beiden alle zwei Wochen in Großrosseln bei der Familie. Dort hat Hendrick auch im Alter von drei Jahren seine Karriere begonnen. Bis zur C-Jugend trainiert vom Vater, danach ging es zu Borussia Neunkirchen. "Dann kam Alois Schwartz, damals Trainer der FCK-Amateure, auf mich zu. Da hab ich sofort gesagt, das machen wir. Aber meine Wurzeln sind in Großrosseln", sagt Zuck.

Über Freiburg nach Braunschweig

2013 ging es dann zum SC Freiburg, wo sich Hendrick Zuck, auch wegen einiger Verletzungen, nicht durchsetzen konnte. Nur zwei Bundesligaeinsätze stehen in der Statistik, deshalb folgte eineinhalb Jahre später der Wechsel zu Eintracht Braunschweig. "Das war für mich wie ein Neuanfang. Ich hatte dort mit Torsten Lieberknecht einen sehr guten Trainer und vier super Jahre. Das war eine geile Truppe mit einen genialen Teamspirit." Genau das wächst jetzt, so Zuck, auch wieder beim 1. FC Kaiserslautern zusammen. "Das sieht momentan sehr gut aus."

Träumen erlaubt

Wohin die Reise des FCK in dieser Saison noch gehen wird, kann in dieser engen und ausgeglichenen Liga natürlich niemand voraussehen. Dennoch wagt "Zucki" zumindest eine kleine Prognose: "Träumen darf jeder, wer möchte am Ende nicht aufsteigen. Das ist das Geilste, was es gibt. Wir sind eine gute Truppe, stehen jetzt auch da oben und ich hoffe, dass wir da auch bleiben. Wir haben auf jeden Fall eine gute Chance, da oben mitzuspielen."

FCK-Kapitän Hendrick Zuck zusammen mit Alexander Winkler gegen Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko. imago images Imago/ Kirchner Media

Ohne Fußball geht's einfach nicht

31 Jahre ist Hendrick Zuck mittlerweile alt, sein Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern läuft noch bis 2023. Und auch wenn es danach nicht mehr aktiv weitergehen sollte, Fußball wird im Leben des Abwehrspielers auch später eine Rolle spielen. "Ich glaube, ich werde im Fußballbereich bleiben, die Trainerschiene oder eine andere Funktion in einem Verein. Wenn du das dein Leben lang machst... ohne Fußball geht es einfach nicht."

"Rucki Zucki" in der Westkurve

Vorher aber warten die Fans noch auf eine Performance der ganz besonderen Art. Beim Namen Zuck bzw. beim Spitznamen "Zucki" ist der Weg zum allseits beliebten Faschingsschlager "Rucki Zucki" nicht weit. Auf die Frage eines Fans, wann dieser Hit denn von "Zucki" im Stadion präsentiert wird, verbunden mit dem Nachsatz, dass doch der Aufstieg ein guter Anlass wäre, sagte er: "Ich werde mir alle Mühe geben, dass es dann wieder soweit ist." Mit "Rucki Zucki" zurück in die 2. Liga - allein deshalb sollte die Erfolgsserie des FCK nicht reißen.