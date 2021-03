Viel mehr Abstiegskampf geht nicht. Beim Gastspiel des 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Magdeburg kämpfen beide Teams gegen den Absturz in die Viertklassigkeit.

"Kellerduell", "Schicksalsspiel", "Sechs-Punkte-Spiel" - ganz egal, welche Überschrift man für die kommende Drittligapartie des 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Magdeburg (Samstag live ab 14 Uhr im SWR-Fernsehen) auch wählt, eine Entscheidung über Klassenerhalt oder Abstieg wird am Wochenende noch nicht fallen. Immerhin stehen noch zehn Spieltage auf dem Programm, wobei die gefährdeten Roten Teufel nach der ausgefallenen Partie gegen Zwickau - genauso wie Konkurrent Uerdingen - noch ein Spiel mehr zu bestreiten haben.

"Unentschieden brauchen wir nicht mehr"

Also sind für den FCK theoretisch noch 33 Punkte zu erreichen. Aber so langsam sollten die Lauterer, die mittlerweile auf Abstiegsplatz 18 angekommen sind, mit der Aufholjagd beginnen. Und das hier im Prinzip nur noch Siege helfen, weiß auch FCK-Offensivmann Marlon Ritter: "Unentschieden brauchen wir nicht mehr, davon haben wir genug", sagt der 24-Jährige und verweist auf die rekordverdächtigen 14 Punkteteilungen.

FCM gegen FCK - viel Tradition im Tabellenkeller

Mit einem Sieg beim 1. FC Magdeburg hätte man den Tabellennachbarn nicht nur überholt, sondern könnte auch die Abstiegsplätze wieder verlassen. Die Aufgabe beim dreifachen DDR Meister und Europapokalsieger von 1974 (im Pokalsiegerwettbewerb) dürfte aber keineswegs einfach werden. Zuletzt zeigte sich das Team von Trainer Christian Titz stark formverbessert, holte sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Auswärts gewann man bei Viktoria Köln und beim amtierenden Meister FC Bayern München II, zu Hause gab es ein 1:1 gegen Waldhof Mannheim.

Spiel ohne Trainer

In Magdeburg wird der FCK von Co-Trainer Frank Döpper betreut. Bekanntlich konnte Marco Antwerpen seine Ein- Spiel-Sperre wegen der kurzfristigen Absage am vergangenen Wochenende noch nicht absitzen. Fehlen wird vom spielenden Personal auch Marius Kleinsorge. Die Leistenprobleme beim 25-Jährigen haben sich verschärft, es droht eine Operation und damit auch eine längere Pause. Ebenfalls fehlen wird in Magdeburg Anas Bakhat wegen einer Schnittwunde am Fuß, sowie die Langzeitverletzten Gottwalt, Schad und Sessa. Im Kader wird dagegen Neuzugang Felix Götze stehen. Mit ihm bieten sich weitere Optionen auf der Sechserposition.

FCK Außenbahnspieler Marius Kleinsorge: längere Pause wegen Leistenverletzung Imago Imago/ Jan Huebner

Ein oder zwei Stürmer?

Ob der FCK das Auswärtsspiel auf dem schlechten Rasen in Magdeburg mit ein oder zwei Stürmern angeht - in der ausgefallenen Partie gegen Zwickau hätten Pourié und Huth in der Startelf gestanden - ließ Trainer Marco Antwerpen offen. Fakt ist aber, dass er seine Jungs auf jeden Fall optimal vorbereiten wird: "Es geht jetzt in die entscheidende Phase der Saison. Wir sind angehalten zu punkten, genauso wie Magdeburg. Dementsprechend ist richtig Feuer im Spiel", sagt der gesperrte Coach. Antwerpen weiß aber auch: "Für uns ist wichtig, was am 38. Spieltag ist. Dann müssen wir über dem Strich stehen."