Marius Kleinsorge ist nach längeren Anlaufschwierigkeiten endlich angekommen beim 1. FC Kaiserslautern. Geholfen haben hierbei der neue Trainer und sein Treffer beim Derbysieg in Mannheim.

Den 6. Februar wird Marius Kleinsorge nicht so schnell vergessen. Der 1. FC Kaiserslautern spielt im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gegen den SV Waldhof Mannheim, und nachdem Hendrick Zuck nach einer Viertelstunde zum 1:0 für die Roten Teufel trifft, gelingt Kleinsorge nur wenig später das vorentscheidende 2:0.

"Das Herz höher schlagen lassen"

"Das wir da souverän gewonnen haben, hat jedem das Herz höher schlagen lassen", sagt der 25-Jährige in der neuen Folge von #NurderFCK. Das Derby-Hinspiel hatte er wegen einer Verletzung verpasst. "Wenn man aus dem Hotel kommt und die Fans einen schon vor der Abfahrt heiß machen, das ist schon Gänsehaut. Dann der Empfang nach der Rückkehr, das macht schon Spaß auf mehr", so Kleinsorge.

Für ihn persönlich war das Spiel in Mannheim nicht nur wegen seines Treffers ein besonderes. "Als Fußballer braucht man nach einer schwierigen Phase auch einmal ein Erfolgserlebnis. Für mich war es ein Supergefühl, ich habe gedacht, jetzt bin ich wieder da in alter Form."

FCK-Linksaußen Marius Kleinsorge im Duell mit dem Waldhöfer Marcel Gottschling Imago Imago/ HBM-Media

Motivationsschub Trainerwechsel

Im Sommer war Marius Kleinsorge mit hohen Erwartungen aus Meppen nach Kaiserslautern gekommen, der Trainer damals hieß noch Boris Schommers. Der Offensivspieler war zunächst verletzt, dann wurde Schommers entlassen. Nachfolger Jeff Saibene war nicht unbedingt ein großer Kleinsorge-Fan, wenig Spielanteile, teilweise ungewohnte Positionen, das änderte sich erst mit dem erneuten Wechsel auf der Trainerbank. Marco Antwerpen, ein Glücksfall für Marius Kleinsorge:

"Unter dem neuen Trainer spielt das Vertrauen eine ganz große Rolle. Wenn ich dieses Vertrauen und diesen Wohlfühlfaktor spüre, dann kann ich das auch auf dem Platz zurückzahlen." So wie gegen den SV Waldhof Mannheim. Auf welcher Seite der Rechtsfuß eingesetzt wird, ist ihm eigentlich egal: "Da bin ich relativ flexibel. In Meppen habe ich vier Jahre rechts gespielt, aber links ist auch ok. Da kann man den typischen Arjen Robben machen, nach innen ziehen und abschließen." Wobei Kleinsorge hier durchaus noch einen "Nachholbedarf" sieht.

Freut sich nach seinem Treffer im Derby: Marius Kleinsorge beim FCK-Sieg in Mannheim Imago Imago/ René Schulz

Endspurt mit Leistenbruch

Dass es in den letzten Wochen wieder besser läuft bei Marius Kleinsorge, ist umso erstaunlicher, wenn man seinen aktuellen Gesundheitszustand kennt. "Ich trainiere und spiele zur Zeit mit einem Leistenbruch, werde aber jeden Tag behandelt und ziehe das durch. In dieser Phase kann man sich nicht ausruhen, da muss man die Zähne zusammenbeißen." Eine Einstellung, die den Fans gefallen wird, die aber mit Sicherheit auch Fragen aufwirft. Kleinsorge, mittlerweile auch medizinisch versiert, relativiert: "Beim Leistenbruch gibt es Unterschiede. Wenn die Hinterwand nicht ganz gerissen ist, muss es noch nicht operiert werden. Und so lange es, auch mit Hilfe von Tabletten, geht, werde ich das durchziehen." Nach dem, hoffentlich erfolgreichen, Saisonende ist aber eine OP geplant, um dann in der neuen Saison wieder voll angreifen zu können.

Flachglasmechaniker ohne Facebook und Instagram

Sportlich läuft es also, abgesehen von den gesundheitlichen Problemen, wieder einigermaßen rund bei Kleinsorge. Und wenn dann doch irgendwann einmal Schluss sein sollte mit der aktiven Karriere, hat der gebürtige Goslarer vorgesorgt. Im Gegensatz zu vielen anderen Fußballprofis hat Kleinsorge eine abgeschlossene Berufsausbildung als Flachglasmechaniker. "Bereits in der Jugend bei Eintracht Braunschweig habe ich die Ausbildung begonnen und konnte sie dann nach dem Wechsel zum Goslarer SC 08 fortsetzten. Dort spielte Kleinsorge dann auch seine erste Saison in der Regionalliga. "Das war alles abgesprochen und war mir auch wichtig. Bestensfalls kann man mit dem Geld nach der Karriere leben, meistens aber nicht". Eine spätere Rückkehr in seinen erlernten Beruf kann sich der Flachglasmechaniker ("die bearbeiten alles bis zu zwölf Milimeter Dicke, also die typischen Verbundglasscheiben bei Autos") durchaus vorstellen.

Eine weitere Option wäre auch der Trainerjob im Fußball: "Ich lasse das alles auf mich zukommen. Zur Zeit fühle ich mich nicht als Trainertyp. Aber das kann sich in ein paar Jahren auch ändern. Vielleicht kann ich dann die Leute doch anmeckern." Auf keinen Fall anmeckern lässt sich Marius Kleinsorge, eher ungewöhnlich für einen 25-Jährigen, über die sozialen Medien. Dort hat er sich schon vor einigen Jahren verabschiedet. "Ich habe zwar keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich kann doch nicht fünf Stunden in sozialen Netzwerken unterwegs sein, und die Schlagzeilen sind die gleichen", weiß der Vater einer fünfzehn Monate alten Tochter die Zeit wesentlich besser zu nutzen.

Auf neuem Rasen zum Klassenerhalt

Der sportliche Fokus liegt in den kommenden Wochen natürlich auf dem Ziel Klassenerhalt mit dem 1.FC Kaiserslautern. Auf neuem Rasen im Fritz Walter-Stadion soll es zunächst mit dem zweiten Heimsieg gegen Kleinsorges Ex-Klub SV Meppen klappen, um dann den Klassenerhalt möglichst frühzeitig zu sichern. Und wenn alles passt, kann sich Kleinsorge, der Vertrag läuft noch bis Sommer 2023, auch einen längerfristigen Verbleib in der Pfalz vorstellen: "Ich bin kein lustiger Wandervogel, der jede Saison seinen Verein wechselt."