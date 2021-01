In normalen Zeiten sorgt Holger Schröder zusammen mit Horst Schömbs für gute Stimmung bei den Spielen der Roten Teufel im Fritz Walter Stadion. Doch in Zeiten der Pandemie ist alles anders.

Holger Schröder leidet. Gerade jetzt, wo der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit der vierten Liga droht, darf er bei den Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern nicht seiner gewohnten Arbeit nachgehen. Seit über 10 Jahren sorgt der 48-Jährige an der Seite von Horst Schömbs auf dem Betzenberg für die Unterhaltung. Für ihn sind die Heimspiele vor Fans "wie ein schönes Zuhause-Gefühl", verrät er uns im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". "Horst ist, als Stimme des FCK, eher für den sportlichen Teil zuständig, ich bespiele sozusagen den Infotainment-Part", schätzt Schröder die Zusammenarbeit mit seinem "sehr geschätzten und verlässlichen" Kollegen Horst Schömbs.

Böse Buben Schmadtke und Slomka

In normalen Zeiten erleben die beiden von ihrem Platz zwischen den Trainerbänken natürlich auch eine ganze Menge Emotionen an der Seitenlinie. Wer denn im Umgang die schlechteste Kinderstube erkennen ließ, wollen wir wissen. Hier fallen Schröder spontan zwei Namen ein - Jörg Schmadtke und Mirko Slomka, damals noch in Diensten von Hannover 96: "Was die beiden damals abgezogen haben, kann sich keiner vorstellen. Von der ersten Minute gegen den Schiedsrichter, die haben auf mich bei aller fachlichen Qualität nicht besonders nett gewirkt", verrät uns der Stadionmoderator, der im Hauptberuf für die On Air-Promotion beim Privatsender RPR 1 zuständig ist.

FCK-Stadionmoderator Holger Schröder zusammen mit Olympia Medaillengewinnerin Miriam Welte SWR

Von Haus aus Hockeyspieler

In seiner aktiven Sportlerkarriere war Holger Schröder mit etwas kleineren Bällen und einem Schläger unterwegs. In der Hockey Bundesliga für die TG Frankenthal, wo es Bruder Axel sogar zum Nationalspieler schaffte. Ihn unterstützt Holger auch aktuell beim Projekt "Hockey gegen Krebs". Hier treffen sich seit 2009 einmal im Jahr zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister und spielen für den guten Zweck. Eine tolle Aktion, die leider in Zeiten von Corona ruht, wie so vieles.

Aktuelle Lage kritisch, aber nicht hoffnungslos

Angesprochen auf die sportliche Krise des 1.FC Kaiserslautern hat Schröder weder seinen Optimismus, noch seinen Humor verloren: "Die Champions League Plätze sind außer Reichweite. Das kurzfristige Ziel muss natürlich das Verlassen der Abstiegsplätze sein. Dann eine kleine Siegesserie starten, das würde der Mannschaft und auch dem Umfeld helfen." Einen Platz im Mittelfeld der Tabelle hält Schröder für realistisch. "Dann heißt es, konsolidieren und alles richtig machen für die kommende Saison."