Das dritte Jahr in der dritten Liga sollte für den 1.FC Kaiserslautern eigentlich das letzte sein. Doch die Lage beim Traditionsklub aus der Pfalz ist nach der Vorrunde so kritisch wie nie zuvor. Eine Meinung von Stefan Kersthold.

Auch wenn ich kein großer Freund von Fußballweisheiten bin - eine muss ich im Zusammenhang mit dem 1.FC Kaiserslautern, nach den Nachholspielen in der dritten Liga, dann doch loswerden: "Die Tabelle lügt nicht". Und so ist es nach 19 Spielen, also exakt nach der Hälfte der Saison, Fakt - der FCK steht auf einem Abstiegsplatz. Fans, die das berühmte Glas immer halb voll statt halb leer sehen, könnten jetzt anmerken: "Wir haben doch nur fünfmal verloren und der Abstand auf Platz 5 beträgt 'nur' zehn Punkte." Stimmt, doch jetzt kommt mein "Aber": Nur drei Siege, ganze 17 Treffer in 19 Spielen: Das ist die Bilanz eines Absteigers.

Samstag bei Tabellenführer Dynamo Dresden

Vor dem Rückrundenauftakt am Samstag, es geht zum Tabellenführer Dynamo Dresden, sind die Roten Teufel sportlich am historischen Tiefpunkt angekommen. Auch der frühe Trainerwechsel von Boris Schommers zu Jeff Saibene nach dem zweiten Spieltag, brachte bislang nicht die erhoffte Wende. Besonders in der Offensive fehlt dem Team die Durchschlagskraft, ein Marvin Pourié, der siebenmal erfolgreich war, ist definitiv zu wenig.

Viele Probleme auf dem Betzenberg

Doch neben der sportlich äußerst kritischen Lage gibt es beim Traditionsklub noch weitere Großbaustellen. Zwar ist die ausgegliederte Kapitalgesellschaft durch das erfolgreich abgeschlossene Insolvenzverfahren mittlerweile schuldenfrei, der e.V., ihm gehören neben den Kickern unterhalb der U17 zahlreiche weitere Abteilungen an, hat aber weiterhin Verbindlichkeiten von geschätzten 6,8 Millionen Euro.

Das sind, um es einmal vorsichtig auszudrücken, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich keine allzu rosigen Zukunftsaussichten. Doch, um mit einer weiteren Weisheit zu enden, wie heißt es immer so schön: "Die Hoffnung stirbt zuletzt". In diesem Sinne wünsche ich dem 1.FC Kaiserslautern viel Glück!