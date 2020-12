Zur Spielanalyse und zur optimalen Vorbereitung auf den nächsten Gegner sind die Videoanalysten im Profifußball mittlerweile unverzichtbar geworden. Auch beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

"Unser Auftrag ist es, die Mannschaft bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten", sagt Niklas Martin im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" und fasst damit in wenigen Worten seine Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern zusammen. Aber natürlich verrät uns der 32-Jährige noch viel mehr, auch wie eine ganz normale Arbeitswoche als Videoanalyst im Trainerteam von Chefcoach Jeff Saibene abläuft: "Ich versuche mir immer die letzten vier Spiele des nächsten Gegners anzuschauen, um die Muster zu erkennen. Montags lege ich den Trainern dann meinen mehrseitigen Bericht vor. Hier sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler abgebildet."

Erfolgsrezept "Pressingopfer"

Als positives Beispiel führt Martin die Partie in Halle an. Hier habe das "altbekannte Pressingopfer" sehr gut funktioniert: frühes Anlaufen, den Gegner unter Druck setzen, viele Balleroberungen. "Das war alles durchdacht und nicht dem Zufall überlassen", so Martin. Dass es in Halle am Ende, wie so oft in dieser Saison, erneut trotz Führung nur zu einem 1:1- Unentschieden reichte, daran konnte auch die akribische Videovorbereitung nichts ändern. Wobei Niklas Martin hier manchmal die Kollegen in der Bundesliga und zweiten Liga beneidet. "Die DFL stellt über ihre Teams wesentlich mehr Daten zur Verfügung, diese Statistiken haben wir in der dritten Liga, die ja dem DFB untergeordnet ist, leider nicht."

Schon mit drei Jahren auf dem Betzenberg

Dass es den gebürtigen Saarländer schon sehr früh in die Pfalz zum 1. FC Kaiserslautern zog, hat einen familiären Hintergrund: "Mit drei Jahren war ich zum ersten Mal auf dem Betzenberg, ganz klassisch auf den Schultern meines Papas, damals noch auf dem Stehplatz in der Ostkurve. Seitdem bin ich treuer FCK-Fan, es gab eigentlich nie einen anderen Verein." Umso schöner war es, als es vor fünf Jahren mit dem ersten Trainerjob im Nachwuchsleistungszentrum des FCK klappte. Vor zwei Jahren kam dann die Anfrage von Sportdirektor Boris Notzon, ob er sich den Job als Videoanalyst bei den Profis vorstellen könnte. Niklas Martin musste nicht lange überlegen: "Der FCK ist mein Herzensverein und das wird auch so bleiben. Es ist eine große Freude, hier arbeiten zu dürfen." Wobei sich Martin hier schnell korrigiert: "Man sollte das nicht Arbeit nennen, weil es ist eine große Freude, so nah dran zu sein und etwas bewirken zu können."

Die Reise ist noch nicht zu Ende

Und Niklas Martin möchte noch einiges bewirken auf dem Betzenberg, wobei ihm die Erfahrung mit jetzt drei Trainern, Sascha Hildmann, Boris Schommers und jetzt Jeff Saibene, sehr weiterhilft. Auch wenn man sich manchmal schon etwas mehr Konstanz wünschen würde, man lernt mit jedem Übungsleiter etwas neues dazu. Und eines haben alle Trainer gemeinsam - sie wollen möglichst erfolgreich arbeiten. Ob es für den 1. FC Kaiserslautern unter Jeff Saibene trotz der geringen Punktausbeute in dieser Saison noch einmal ganz nach oben gehen kann, ist aber mehr als fraglich. Obwohl, so Videoanalyst Niklas Martin: "Die Reise ist auch in dieser Saison noch nicht zu Ende. Jeder, der ein FCK-Trikot trägt, sollte immer dazu beitragen, das Maximale zu erreichen. Daran arbeiten auch wir als Trainerteam ganz extrem". Und vielleicht klappt es ja auch aufgrund der akribischen Vorbereitung von Niklas Martin bis zur Winterpause noch mit dem ein oder anderen Sieg. Dann wäre tatsächlich in der Rückrunde noch einiges möglich.