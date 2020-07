Die Saison in der 3. Liga endet am Wochenende, doch an Urlaub und Pause dürfen beim 1. FC Kaiserslautern danach nur die Akteure denken. Im Hintergrund geht es um die Zukunft des Klubs.

1. FC Kaiserslautern gegen den FC Bayern München - mit diesem Klassiker endet für die Roten Teufel am Samstag auf dem Betzenberg die Saison, bekanntlich in der 3. Liga. Und auch wenn die Optimisten unter den FCK-Fans die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, dass es irgendwann tatsächlich wieder in der Bundesliga gegen den großen FCB geht, sieht die Realität etwas anders aus. Zum einen heißt der aktuelle Gegner FC Bayern II, zum anderen ist ein Großteil der Fans verunsichert und macht sich große Sorgen wie es, wenn überhaupt, weitergeht beim Traditionsklub.

Verlängerung der Frist des Investorenangebotes

Fakt ist: Das ursprünglich bis zum 30. Juni 2020 befristete einseitige Angebot eines Investors, den der Aufsichtsratsvorsitzende der FCK-Kapitalgesellschaft, Jörg E. Wilhelm, in der SWR Fernsehsendung "Sport in Rheinland Pfalz" ins Gespräch gebracht hatte, wurde zeitlich verlängert.

FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt sagte dazu im Interview mit SWR Sport: "Alle Gespräche laufen auf Hochtouren. Wir müssen zusehen, dass wir an der Stelle in den nächsten Wochen weiterkommen, das ist klar. Der Zeitdruck ist enorm. Aber ich denke, dass wir grundsätzlich nach wie vor auf einem guten Weg sind." Nach wie vor wird angestrebt, die Gläubiger davon zu überzeugen, auf große Teile ihres Geldes zu verzichten. Nur dann wäre der von Jörg. E Wilhelm ins Spiel gebrachte Investor bereit, beim FCK einzusteigen. Was noch hinzukommt, plötzlich scheint auch die schon seit längerem im Gespräch befindliche regionale Investorengruppe wieder ein Thema zu sein. Wobei eine Kombination der beiden Angebote eher unwahrscheinlich ist.

Druck von Wilhelm

Wilhelm selbst hat jetzt über seinen Twitteraccount versucht, Druck auf die Verhandlungsführer auszuüben. "Liebe Freunde: Klartext für alle, dafür stehe ich. Die von uns gefundenen Retter stehen vor der Tür und die, die es in der Hand haben, wollen sie nicht reinlassen. Und wenn ich für die Wahrheit weiter kritisiert werde, stelle ich die Kommunikation ein. Von mir hört man Wahrheit", so Wilhelm.

Unsicherheit bei den FCK Fans

Bei den Fans sorgen diese Entwicklungen, auch mit dem Wissen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten alles schief gelaufen ist, für große Verunsicherung. Dennoch haben sie, so wie die Bad Kreuznacherin Sarah Jung im Interview mit SWR Sport, die Hoffnung auf bessere Zeiten noch nicht aufgegeben: "Die Lage ist natürlich jetzt für uns Fans auch schwer einzuschätzen. Da laufen so viele Gespräche wo wir nicht wissen, wie ist da der Sachstand oder wie entwickelt sich das Ganze. Schlussendlich muss ich aber sagen, dass Corona für uns eine Riesenchance bedeutet. Ich glaube, dass beim FCK dieser wirtschaftliche Umbruch unbedingt sein muss, um überhaupt noch mal eine Chance zu haben nach oben zu gehen oder halt noch mal oben anzugreifen."