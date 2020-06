Die wirtschaftliche Lage beim 1. FC Kaiserslautern ist derzeit alles andere als gut. Zumindest sportlich könnten die Roten Teufel am kommenden Wochenende aber einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga machen.

Als Spieler des 1. FC Kaiserslautern hat man es in diesen Zeiten nicht leicht. Trotz Tabellenplatz zwölf ist fünf Spieltage vor Saisonende ein weiteres Jahr in der 3. Liga noch nicht gesichert. Dazu kommt die mehr als angespannte finanzielle Situation. Bekanntlich hat der FCK einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt.

Dass der 1. FC Kaiserslautern hoch verschuldet ist, war immer wieder Thema in den vergangenen Jahren. Nicht unerwartet hat der Club nun Insolvenz angemeldet. Doch in der Corona-Krise könnte die sogenannte Plan-Insolvenz für den FCK sogar zur Rettung werden.

Sickinger: "Versuchen, das von uns fernzuhalten"

Dennoch stehen die Akteure nach wie vor hinter ihrem Verein, was der Kapitän Carlo Sickinger, stellvertretend auch für seine Mitspieler, im Interview mit SWR Sport bestätigte. "Natürlich ist die aktuelle Situation in der Mannschaft Gesprächsthema, aber wir haben Vertrauen in den Verein und versuchen, die Dinge möglichst von uns fernzuhalten", sagt der 22-Jährige. Intern hatte sich das Team bereits vor einigen Wochen zu einem Gehaltsverzicht bereiterklärt. "Jeder identifiziert sich mit dem Verein, keiner sagt hier: 'Hauptsache, ich bekomme mein Geld'. Uns ist auch bewusst, wenn wir unsere Leistung bringen und unsere Spiele gewinnen, dann hilft das dem FCK", so Scikinger.

Carlo Sickinger: "So nimmt die Mannschaft die finanzielle Situation des FCK wahr"

Optimismus, dass es weitergeht

Angesprochen auf eine Perspektive auf dem Betzenberg glaubt Sickinger, dass die Insolvenz nicht nur ein negatives Thema ist. "Bei diesem Verein ist alles möglich, das hat die Vergangenheit gezeigt und ich hoffe, dass dies auch für die Zukunft gilt."

FCK-Coach Boris Schommers konzentriert sich trotz der nicht gerade einfachen Umstände zunächst einmal auf sein Kerngeschäft. "Meine Job ist es, das Sportliche möglichst erfolgreich zu gestalten", sagt Schommers vor dem Auftritt gegen den KFC Uerdingen. Auch wenn seine Jungs das, was sich auf den Nebenschauplätzen abspielt, nicht komplett ausschalten können, ist der Trainer sicher, dass es gegen Uerdingen wieder besser läuft als zuletzt beim 0:2 in Würzburg.

FCK-Trainer Boris Schommers: "Konzentrieren uns auf das Sportliche"

Gute Erinnerungen ans Hinspiel bei Tabellennachbar Uerdingen

Fakt ist: Mit einem Sieg gegen Uerdingen hätte der FCK die Krefelder nicht nur in der Tabelle überholt, sondern würde auch weitere wertvolle drei Punkte einfahren. So wie Mitte November, als man die Partie gegen Uerdingen, damals im KFC-Ausweichquartier Düsseldorf, mit 3:0 für sich entscheiden konnte.