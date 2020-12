Seit März 2019 ist Alexander Krist Fanbeauftragter beim Traditionsklub aus der Pfalz. In Zeiten der Coronakrise ein mehr als ungewöhnlicher Job.

Als Alexander Krist vor 15 Monaten die Nachfolge von Christoph Schneller antrat, konnte er noch nicht wissen, was alles auf zukommen würde. "Da ich in keiner Ultra-Gruppierung Mitglied war, sondern nur in einem normalen Fanklub, hatte ich einen großen Respekt vor der Aufgabe", erzählt der 27 Jährige im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". Er wurde aber sehr schnell aufgenommen und akzeptiert in der großen Fangemeinde der Roten Teufel. Dann kam der Wechsel in der Führungsspitze des Vereins, sowohl auf der administrativen als auch auf der sportlichen Ebene, es folgte die Coronakrise mit einer langen Zeit der Ungewissheit und jetzt die Wiederaufnahme der Spielzeit mit Geisterspielen. "Für mich war es ein extrem turbulentes Jahr", sagt Krist, "ich habe sehr viel miterlebt und bin gut gerüstet für die Zukunft".

Geisterspiele der besonderen Art

Aktuell beschäftigt sich Alexander Krist mit den Geister-Heimspielen des FCK. Hier hat der Verein zusammen mit den Fans eine etwas andere Strategie entwickelt: "Es werden keine Banner hängen, keine Gesänge abgespielt oder Pappfiguren aufgestellt. Der Tenor war, wer die Geisterspiele möchte, der soll sie auch schonungslos präsentiert bekommen", meint der Fanbeauftragte, "auch um den DFB noch einmal darauf hinzuweisen, wie wichtig die Fans für den Fußball sind". Was den 1. FC Kaiserslautern aber nicht davon abhielt, für die Heimspiele spezielle Geisterspieltickets anzubieten. Rund 5.000 wurden für die erste Partie gegen 1860 München verkauft, wobei die Preise für ein Sitzplatz-Geisterspielticket bei fünf und die für Stehplätze bei drei Euro liegen. Darin enthalten ist ein Gutschein für den Online Fanshop.

Hoffnung auf Normalität und bessere Zeiten

Ansonsten hofft Alexander Krist, dass der 1.FC Kaiserslautern in den ausstehenden Spielen noch möglichst viele Siege einfährt. "Der Wunsch ist natürlich Platz 3, aber realistisch betrachtet denke ich wäre man am Ende mit Platz 7 oder 8 zufrieden." Mit der Arbeit des Trainerteams um Boris Schommers ist Krist zufrieden, obwohl es natürlich auch etwas besser hätte laufen können. Seine eigene Fußballerkarriere ("sofern man das in der Kreisliga so nennen darf") musste der in Lorscheid im Hochwald wohnende Krist nach dem dritten Kreuzbandriss leider beenden. "Ich habe in der Geschäftsstelle eine Dartscheibe aufgehängt", hat Krist eine neue Sportart gefunden - keine allzu schlechte Abwechslung in den etwas ruhigeren Zeiten der Geisterspiele.