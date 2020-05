Auch wenn noch viele Fragen offen sind freut sich FCK-Abwehrspieler Philipp Hercher auf den Re-Start in der 3. Liga.

Leere Stadien, keine Fans, keine Stimmung. Was die ersten beiden deutschen Fußball-Ligen bereits seit zwei Spieltagen erleben beziehungsweise nicht erleben durften, startet jetzt auch in der 3. Liga. Doch in erster Linie freuen sich die Akteure, dass endlich wieder der Ball rollt. So auch FCK-Abwehrspieler Philipp Hercher, der sich im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" an alte Zeiten zurück erinnert.

"Früher auf dem Bolzplatz mit meinen Jungs, da waren auch keine Fans, da hatten wir auch Bock zu spielen", sagt der 24-Jährige und glaubt nicht, dass die fehlende Unterstützung negative Auswirkungen auf die Motivation haben wird.

Kurze Wege vom Hotel zum Stadion

Ungewohnt waren die vergangenen Wochen und Tage aber dennoch. Seit Sonntagabend befindet sich die Mannschaft in einem Kaiserslauterer Hotel in Quarantäne, verlässt die Anlage nur zu den Trainingseinheiten. "Sechs Tage im Hotel in Einzelzimmern, das ist schon etwas anderes", so Hercher, der aber die Bedingungen und auch die kurzen Wege lobt. Die Fahrt von der Herberge, wo die Jungs in einem abgetrennten Trakt untergebracht sind und keinen Kontakt zu den anderen Gästen haben, bis zum Trainingsgelände auf dem Betzenberg dauert nur zehn Minuten.

Im Gegensatz dazu bereitet sich der erste Gegner nach der Pause, der 1. FC Magdeburg, im Nachbarbundesland Niedersachsen auf das Spiel vor. In Sachsen- Anhalt darf noch nicht trainiert werden, nicht zuletzt deshalb war der Klub auch gegen eine Fortsetzung der Saison.

TV-Tipp Das Drittliga-Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern sehen Sie am Samstag, 30. Mai 2020, ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen. Zudem im Livestream online auch bei SWR.de/sport.

Fünf Wochen Stress

Jetzt aber geht es wieder los, elf Spieltage sollen in fünf Wochen über die Bühne gehen. "Das ist mehr als ein Champions League-Rhythmus", sagt Hercher, "das ist fast wie eine Weltmeisterschaft im Sommer. Ich finde das aber sehr gut, du hast weniger Training und du spielst mehr." Hercher freut sich einfach auf das, was beim Fußball am meisten Spaß macht.

19 Drittligaspiele für den 1. FC Kaiserslautern hat Hercher, der vor einem Jahr vom Ligakonkurrenten Großaspach in die Pfalz wechselte, absolviert. An seine Zeit beim Dorfklub erinnert er sich sehr gerne zurück, auch an die besonderen Unterschiede. "In Aspach streichelst du kurz vor dem Spiel noch einmal das Maskottchen, den Esel, und beim FCK sind dann gegen Mainz beim Pokalspiel auf einmal 42.000 Fans im Stadion".

Herchers Vertrag beim FCK läuft noch bis 2022 - und am liebsten würde er mit den Roten Teufeln trotz aktuellem Abstiegskampf möglichst bald wieder zurück in die Erfolgsspur: "Das Ziel bleibt für mich und den Verein, so schnell es geht wieder zweitklassig zu sein", sagt Hercher. Auch, damit es für ihn nicht bei den bislang drei Zweitligaeinsätzen bleibt. Damals noch für den 1. FC Nürnberg.