Seit 26 Jahren ist Horst Schömbs Stadionsprecher des 1. FC Kaiserslautern. Im Einsatz für seinen FCK ist er auch in Zeiten der Corona-Krise.

Das Horst Schömbs seine Arbeit als Stadionsprecher in Zeiten der Krise vermisst, war spätestens gegen Ende der Aufzeichnung des SWR-Sport-Podcasts "Nur der FCK" klar. Der 63-Jährige war spontan bereit, eine Bitte der Fans zu erfüllen und erhob die Stimme: "Hier ist Kaiserslautern, hier ist der Betzenberg. Tor für den 1. FC Kaiserslautern, neuer Spielstand - Rote Teufel......."

Seit 26 Jahren ist Horst Schömbs Stadionsprecher des 1.FC Kaiserslautern. Er sagt: "Man sollte die Drittligasaison so betrachten, als wäre sie nicht gespielt worden".

Zumindest im Podcast treffen die Pfälzer also wieder, ob die Saison in der 3. Liga fortgesetzt wird, steht allerdings in den Sternen. Horst Schömbs hat dazu eine eigene Meinung. "Ich kann verstehen, wenn Vereine, die unten stehen, abbrechen und die von oben weiterspielen möchten. Ich würde aber die komplette Spielzeit annulieren", so Schömbs. Ein Szenario, das im Hinblick auf die auslaufenden Verträge zum 30. Juni immer wahrscheinlicher wird.

Viele Emotionen in 26 Jahren

Über die Stationen Spielvereinigung Ingelheim, SV Wiesbaden und FSV Mainz 05, wo er zusammen mit Klaus Haffner dem Bruchwegstadion "einheizte", landete Horst Schömbs im März 1994 beim 1. FC Kaiserslautern. In den ersten Wochen war er dann noch parallel für beide Klubs im Einsatz, was heute undenkbar wäre.

"Die Rivalität zwischen dem FCK und Mainz 05 ist erst nach dem Aufstieg der Mainzer in die Bundesliga entstanden. Früher haben die Leute im Fritz-Walter-Stadion gejubelt, wenn ich einen Sieg der Mainzer verkündet habe", erinnert sich Schömbs. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Die Rheinhessen haben die Pfälzer sportlich überholt, was der Freundschaft zwischen den beiden Fanlagern nicht unbedingt geholfen hat: "Da sind teilweise viele unschöne Dinge passiert."

Highlight war der Nichtabstieg 2008

Bei den vielen tollen Spielen, die Schömbs mit seinem FCK erlebt hat, Pokalsieg 1996 oder Meisterschaft 1998, bleibt eine Partie dem Stadionsprecher in besonderer Erinnerung. "Das war am 18. Mai 2008, das entscheidende Spiel gegen den Abstieg aus der 2. Liga gegen den 1. FC Köln. Da habe ich nach dem 3:0 überlegt, was mache ich und dann gesagt, macht die Stadiontore auf. Ich habe einfach nur die Luft angehalten und war froh, dass bei aller Freude nichts schlimmes passiert war", so Schömbs.

Sozialprojekt "Betze Engel"

Seit einiger Zeit engagiert sich Horst Schömbs auch als Botschafter für das Projekt "Betze Engel". Hier werden sechs Institutionen vom FCK ideell und materiell unterstützt. Schömbs ist mittlerweile mit den "Betze Engeln" auch vor Ort unterwegs und hat auch einige ehemalige und aktuelle Spieler überzeugt. "Der ehemalige Kapitän Martin Amedick hat sich sehr eingesetzt, Florian Dick ist genauso mit dabei wie Christian Kühlwetter, der auch eine Patenschaft übernommen hat", ist Schömbs begeistert vom Engagement der Jungs.

Was aber allen mittlerweile fehlt ist endlich einmal wieder ein stimmungsvolles Fritz-Walter-Stadion nach einem überzeugenden Sieg des FCK. Und obwohl Horst Schömbs mittlerweile als früherer Bankdirektor in Rente ist, das Mikrofon auf dem Betzenberg wird er noch nicht so schnell aus der Hand legen. "Auch als Stadionsprecher wird man irgendwann mit der Frage konfrontiert: 'Willst du noch ins Stadion reingetragen werden?' Aber soweit ist es noch nicht. Ich möchte schon noch weiter machen, noch mindestens einen Aufstieg mit dem FCK erleben."