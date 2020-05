In Zeiten der Krise steht der 1.FC Kaiserslautern vor einer ungewissen Zukunft. Darüber haben wir mit Hans-Joachim Redzimski, dem Kaiserslauterer Lokalchef der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" gesprochen.

"Die tägliche halbe Stunde" heißt seit dem Beginn der Coronakrise eine Rubrik in der Kaiserslauterer Lokalausgabe der "Rheinpfalz". Jeweils Vormittags sitzt Redaktionsleiter Hans-Joachim Redzimski am Telefon und beantwortet Fragen der Leser. Und was wahrscheinlich früher am Standort Kaiserslautern undenkbar gewesen wäre, in den letzten sechs Wochen wollte bislang noch niemand mit dem Lokalchef über den 1.FC Kaiserslautern diskutieren.

Hans-Joachim Redzimski ist seit 1993 Kaiserslauterer Lokalchef der Rheinpfalz und hat viele Höhen und Tiefen des 1.FC Kaiserslautern miterlebt. Er sagt, dass der Stellenwert des FCK bei den Menschen gesunken ist.

"Dies mag auch ein Zeichen der veränderten Beziehung sein, die die Menschen mittlerweile zu dem Verein haben", sagt Redzimski im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". "Früher war der FCK ein Ereignis, sowohl für die Menschen als auch für uns Journalisten, jetzt ist der Glanz matt geworden", so Redzimski. Der Stellenwert des FCK sei bei vielen gesunken, was auch bei den regelmäßigen Umfragen der "Rheinpfalz" in der Kaiserslauterer Innenstadt zum Ausdruck käme.

Schicksalsgemeinschaft

Auch das Verhältnis des Traditionsklubs zur Stadt hat sich logischerweise verändert. Während die Stadtspitze bei den beiden Meisterschaften und Pokalsiegen in den Neunzigerjahren gerne auf dem Rathausbalkon in der ersten Reihe mitgefeiert hat, wird der Klub heute, so Redzimski "als Problem angesehen. Man weiß sehr wohl, dass man dem FCK als Zugpferd der Stadt und der Region immer noch verpflichtet ist, man kann aber auch nicht alles geben, weil man selbst nicht genug hat." Hier spricht der Journalist Redzimski die Problematik der Stadionpacht an, wohlwissend, dass die Stadt mit dem Verein über die Stadiongesellschaft in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden ist.

OB Weichel kein großer Fußballfan

Hinzu kommt, dass der Oberbürgermeister kein großer Freund des Volkssport Nr. 1 ist. "Klaus Weichel ist kein Fußballfan, das weiß man", sagt Rheinpfalz Lokalchef Redzimski, "wenn er ins Stadion kommt, dann hat das eine strategische Bedeutung." Keine einfache Aufgabe also für die FCK Verantwortlichen, wenn es um weitere Verhandlungen geht.

Entscheidung am 25. Mai

Zunächst schauen alle, der Verein, die Fans, die Stadt und auch die Journalisten auf den 25. Mai. Für diesen Tag hat der DFB einen außerordentlichen Bundestag terminiert. Hier soll entschieden werden, wie es in der dritten Liga weitergeht. Während die Meinung der Klubs sehr stark auseinandergeht, bei einer Umfrage waren 10 Vereine für eine Fortsetzung der Saison, acht - bei zwei Enthaltungen - dagegen ist für Hans-Joachim Redzimski klar: "Ich als Fußballfan kann mir Geisterspiele nicht vorstellen, deshalb sollten wir, auch wegen der Schwere der Krise, in der ersten, zweiten und dritten Liga die Saison beenden.