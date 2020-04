Seit 20 Jahren betreibt Thomas Hilmes die Internetseite "Der Betze brennt". Auch online macht sich der ruhende Spielbetrieb mittlerweile bemerkbar.

Vier bis fünf Millionen Aufrufe hat die Seite "Der Betze brennt" in normalen Zeiten pro Monat. Doch die Zeiten sind seit einigen Wochen nicht mehr normal. Der ruhende Ball in Deutschlands Fußballligen hat auch Auswirkungen auf das Verhalten der Fans: "Man merkt tatsächlich einen kleinen Einbruch, wir liegen momentan bei ca. 3 Millionen Klicks", sagt Thomas Hilmes, Gründer und Herausgeber des Online Magazins "Der Betze brennt".

Vor 20 Jahren hat der Moselaner, der in Piesport zu Hause ist, das Projekt mit einer Unterschriftensammlung gestartet. Eine Sammlung für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik. Während diese Aktion von damals nicht von Erfolg gekrönt war, die brennenden und rauchenden Kurven sind bekanntlich verboten, hat sich das Magazin mittlerweile zu einem der bekanntesten Fußballportale in Deutschland entwickelt.

Dauer 29:25 min Nur der FCK - Der SWR Sport Podcast mit Thomas Hilmes Seit 20 Jahren betreibt Thomas Hilmes die Internetseite "Der Betze brennt". Auch online macht sich der ruhende Spielbetrieb mittlerweile bemerkbar, erzählt Hilmes im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". Audio herunterladen (26,1 MB | MP3)

Ausgewogen, nicht einseitig und konstruktiv

Eines der Erfolgsrezepte, die Mischung aus journalistischen Beiträgen und dem sehr beliebten Fanforum. Für die redaktionelle Aufarbeitung sind insgesamt 10 freiberufliche Journalisten und auch Fans tätig. Vorschaubeiträge, Spielberichte mit Fotos und Videos, so sieht der Alltag aus, wenn die Saison läuft. Zur Zeit natürlich sehr eingeschränkt. Was auch für die Beteiligung am Fanforum gilt. Hier können die FCK Anhänger unter anderem auch auf einer Skala von 1 - 10 ihre aktuelle Stimmungslage angeben.

Dass diese zur Zeit nur bei 3,75 liegt, wundert Thomas Hilmes nicht: "Die Stimmung ist wie der Fußball in Quarantäne, da haben wenig Leute in der letzten Zeit mitgemacht, die letzten 30 Tage ist wenig passiert im Fußball", so Hilmes. Eines aber gilt für die "Betze brennt Macher" auch in diesen Zeiten - ein verantwortungsvoller Umgang mit den eigenen Beiträgen und den eingereichten Äußerungen von außen: "Wir achten auf Ausgewogenheit. Wir wollen ausgewogen und konstruktiv berichten", so Hilmes.

Wie geht es weiter mit dem FCK?

Was Thomas Hilmes aktuell natürlich wie alle mit dem FCK verbundenen Menschen beschäftigt, ist die Frage, wie es weiter geht. Doch da hat auch der "Betze brennt" Herausgeber keine konkrete Antwort. Unabhängig vom weiteren Spielbetrieb aber sagt er: "Mich hat ein wenig gewundert, dass das Thema Planinsolvenz so positiv angenommen wurde. Ich denke, der Verein wird versuchen, eine Insolvenz zu verhindern und strebt zusammen mit den Gläubigern und Investoren eine Sanierung an."