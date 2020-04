"Ich möchte den Betzenberg wieder zum Beben bringen" sagt FCK-Coach Boris Schommers im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" und schaut optimistisch in die Zeit nach der Krise.

Boris Schommers wirkt sehr entspannt - auch in diesen schwierigen Zeiten, wo im Fußballgeschäft an einen normalen Arbeitsalltag genauso wenig zu denken ist wie in sehr vielen anderen Bereichen auch. Wir erreichen den Coach zu Hause in der Nähe von Köln, sozusagen im Home Office.

Viel Zeit für die Familie

Auch hier dreht sich natürlich fast alles um den 1. FC Kaiserslautern, aber, es bleibt endlich auch einmal mehr Zeit für die Familie: "Ich konnte in den letzten Wochen so viel Zeit mit meinem fünfeinhalb Jahre alten Sohn verbringen wie in den letzten Jahren nicht mehr. Der Kleine freut sich riesig, dass er mit Papa Fußball spielen kann", sagt Schommers und spricht eine der wenigen angenehmen Seiten der Krise an.

FCK Coach Boris Schommers ist optimistisch, dass es bald wieder aufwärts geht beim Drittligisten und blickt beim SWR Sport Podcast "Nur der FCK" voller Vorfreude auf die Zeit nach der Coronakrise.

Hoffnung, dass es bald wieder losgeht

Schnell landen wir aber bei der wahren Profession des Fußballlehrers. Auf die Frage, womit er sich denn zu Hause sonst noch beschäftigt, fällt Schommers keine Antwort ein. "Tatsächlich gibt es auch zu Coronazeiten nicht viel anderes als den FCK. Wir haben die Zeit bisher genutzt, die letzten Spiele aufzuarbeiten und dann möglichst optimal vorbereitet zu sein, wenn es wieder losgeht", sagt der Coach.

Eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter Auflagen, wie es der FSV Mainz 05 macht, ist für die Roten Teufel nicht so einfach: "Wenn du die Spieler in Kleingruppen zurückholst, musst du auch Leute aus der Kurzarbeit dazunehmen. Das muss jeder Verein für sich entscheiden, wir besprechen das zeitnah mit dem Trainerteam und der Geschäftsstelle", so Schommers. Was natürlich nicht heißt, dass alle so schnell wie möglich wieder Fußball spielen möchten, am besten in einem vollen Fritz-Walter-Stadion.

Schommers plant längerfristig

Am 19. September hatte Schommers als Nachfolger von Sascha Hildmann das Traineramt beim 1.FC Kaiserslautern übernommen. Zuvor war er beim 1. FC Köln, wo der heute 41-Jährige als U17- Coach gleich in seiner ersten Saison 2011 deutscher Meister wurde, und beim 1. FC Nürnberg tätig. Den Club betreute er als Interimstrainer auch in der Bundesliga, konnte aber trotz der Unentschieden gegen Dortmund und Bayern München den Abstieg nicht mehr verhindern und verließ danach die Franken.

Jetzt also Kaiserslautern. Mit dem Traditionsklub verlief der Saisonstart holprig, vor der Winterpause gab es dann ein längeres Zwischenhoch. Im neuen Jahr ging der Weg in der Tabelle dann wieder nach unten. Dennoch hat Schommers seinen Optimismus nicht verloren: "Ich bin nach Kaiserslautern gekommen, um mit dem Verein und den Fans in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen. Ich möchte den Betzenberg wieder zum Beben bringen."