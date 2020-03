1990 kaufte sich Stefan Roßkopf seine erste Dauerkarte für die Westkurve auf dem Kaiserslautern Betzenberg. 30 Jahre später ist der heute 43 Jährige Pressesprecher - und Gast beim SWR Sport Podcast.

Die in der Tat interessante Geschichte begann irgendwann um die Jahrtausendwende. "Ich hatte als Mitbegründer des Fanclubs 'Generation Luzifer' sehr viel Kontakt mit dem Verein, zum damaligen Fanbeauftragten Hans-Günter Neues. Er hat mich damals gefragt, ob ich nicht als sein Assistent einsteigen möchte", erinnert sich Roßkopf an die Anfänge seiner offiziellen Funktion. Man habe in dieser Zeit nach Mitarbeitern gesucht, die im Gegensatz zu den früheren Profis eher die Sprache der Fans sprechen. Mit Stefan Roßkopf hatte der FCK den passenden Mann gefunden – mehr Fan geht kaum.

2014 Wechsel in der Presseabteilung

2014 erfolgte dann der Wechsel in die Presseabteilung, ein Wechsel, der dem bekennenden Fan Stefan Roßkopf am Anfang das ein oder andere Problem bereitete: "Wenn man als Fan zum Mitarbeiter wird, muss man seine Emotionen im Griff haben, dass musste ich erst lernen", erinnert sich Roßkopf an die vielen bösen Blicke der Journalisten: "Als ich das erste Mal auf der Pressetribüne saß und nach einem Gegentor so reagierte wie vorher in der Kurve habe ich festgestellt, das macht man hier nicht". Mittlerweile hat Roßkopf seine Hausaufgaben gemacht, präsentiert sich im Umgang bei aller Lockerheit souverän. Oder, wie er es ausdrückt: "Entscheidend ist, dass man professionell auftritt und trotzdem authentisch bleibt."

Mit Kritik kann er leben

Im Zeitalter der sozialen Medien gibt es natürlich viele Angriffe gegen den Verein und auch gegen ihn, teilweise auch unter der Gürtellinie. "Es gab Zeiten, gerade als es sportlich sehr schlecht lief, da war das sehr hart. Wenn du von morgens bis abends nur Hass, Häme und Spott liest, dann nimmst du das mit auf die Couch oder ins Bett. Aber mittlerweile kann ich damit umgehen", so Roßkopf.

Kurzarbeit und Hoffnung auf bessere Zeiten

Zur Zeit arbeitet Stefan Roßkopf, wie viele andere FCK Mitarbeiter auch, aus dem Homeoffice, der gesamte Verein hat, auch für die Profimannschaft, Kurzarbeit beantragt. Gerade in den ohnehin finanziell mehr als angespannten Zeiten wachsen da natürlich die Sorgen oder sogar die Angst um die Existenz. "Ich persönlich kann mit den Sorgen rund um den FCK inzwischen umgehen. Wir auf dem Betzenberg sind abgehärtet und kommen mit vielen Situationen klar" sagt Roßkopf, der sich trotz aller Krisen nicht vorstellen kann, bei einem anderen Klub zu arbeiten: "Wenn Fußball, dann gibt es nur den FCK."