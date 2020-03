Mit Zuschauern, vor leeren Rängen oder überhaupt nicht spielen? In den Klubs herrscht derzeit eine große Unsicherheit. "Die Gesundheit geht vor", sagt FCK-Stürmer Christian Kühlwetter im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK".

Zehn Treffer hat Christian Kühlwetter in dieser Saison für den 1. FC Kaiserslautern erzielt - und natürlich würde der Stürmer diese Quote in dieser Saison noch gerne steigern. "Ich hoffe, dass es mir erlaubt ist, bis zum Sommer noch einige Tore zu schießen," drückt sich der 23 Jährige mit Verweis auf die Corona-Problematik im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK" bewusst vorsichtig aus. Die Unsicherheit ist jedenfalls sehr groß, bekanntlich wurden die beiden kommenden Spieltage in der 3. Liga bereits komplett abgesagt. Sollte die Saison, was viele befürchten, vorzeitig beendet werden, wäre das auch für Kühlwetter eine große Enttäuschung. Denn mittlerweile hat sich "Kühli" etabliert im Profifußball.

Dauer 30:29 min Nur der FCK - der SWR Sport Podcast mit Christian Kühlwetter "Wir hätten gerne gespielt, aber die Gesundheit geht vor". FCK Stürmer Christian Kühlwetter spricht im SWR Sport Podcast über die Corona - Zwangspause, über seine alte Liebe 1.FC Köln und über die Hoffnung auf weitereTore für den FCK. Audio herunterladen (14,4 MB | MP3)

Längerer Anlauf zum ersten Profivertrag

Dass es der gebürtige Bonner überhaupt so weit schaffen würde, war lange nicht klar. Nach zehn Jahren beim 1. FC Köln, wo Kühlwetter von der U12 bis zur zweiten Mannschaft in der Regionalliga West alle Teams durchlief, ging es 2016 zum FCK - auch hier in die zweite Mannschaft. "Ein halbes Jahr vor meinem ersten Profivertrag war ich kurz davor, den Fußball an den Nagel zu hängen. Ich kam aus einer Verletzung und wusste nicht wie es weitergeht. Da hatte ich mich bereits bei der Polizei beworben."

Treffsicherer Drittligaspieler

Mittlerweile hat sich Kühlwetter in der 3. Liga etabliert. Insgesamt 53 mal lief der Angreifer bislang dort auf, 22 Tore hat er erzielt, eine sehr gute Bilanz. "Nach meinem Wadenbeinbruch kam ich sehr gut zurück, damals noch in der Oberliga, dann hat mir Michael Frontzeck (Ex Trainer, Anmerkung der Redaktion) die Chance in der 3. Liga gegeben - und jetzt stehen wir hier und machen den Podcast (lacht)."

Bleibt die Frage, ob Kühlwetter dem 1. FC Kaiserslautern auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Der Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2021, aber, so schließt "Kühli" den Podcast ab, erneut mit einem Lächeln: "Ist glaube ich Ende jetzt....im Fußball ist alles möglich."