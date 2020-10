per Mail teilen

Der Antrag auf Pachtreduzierung für das Fritz-Walter-Stadion ist noch nicht durch, sportlich rücken die Abstiegsplätze wieder näher. Die Lage beim 1. FC Kaiserslautern wird nicht besser.

Kein Sieg, drei Unentschieden, zwei Niederlagen - in der Rückrundentabelle steht der 1. FC Kaiserslautern derzeit auf einem Abstiegsplatz. Nichts mehr zu spüren vom Aufschwung zum Ende der Vorrunde, als das Team von Trainer Boris Schommers sechs Spiele ungeschlagen blieb und dabei fünf Siege in Serie feierte. Wo geht die Reise der Roten Teufel nach dem jüngsten 0:2 bei Eintracht Braunschweig also hin? Dazu eine Einschätzung von SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold:

Auf zwei Ergebnisse warteten die Beteiligten und Fans des 1.FC Kaiserslautern am Samstag. Zunächst ging es um die Stadionmiete. Hier wurde der Antrag auf Reduzierung von der Stadt zwar durchgewunken, allerdings unter Vorbehalt der Zustimmung durch die rheinland-pfälzische Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde ADD. Diese Partie ging aber zumindest in die Verlängerung - im Gegensatz zu der einige Stunden später in der 3. Liga bei Eintracht Braunschweig, wo der FCK beim 0:2 ohne Punkte blieb.

Erst drei Punkte in der Rückrunde

Nun ist Braunschweig eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, da muss man auswärts nicht unbedingt gewinnen. Etwas anders sah das aber in den Heimspielen zuvor aus. Nur jeweils ein Punkt gegen die Abstiegskandidaten Großaspach und Münster, das ist für den Anspruch der Roten Teufel definitiv zu wenig. Was auch auffällt, die Kicks wurden von den Beteiligten zu positiv bewertet. Natürlich hat die Mannschaft gekämpft, klar gab es die ein oder andere Torchance, aber diese sollten, zumindest ab und zu, auch einmal genutzt werden.

Flaute im Sturm

Ob Christian Kühlwetter, Florian Pick oder Timmy Thiele, die Offensivabteilung des FCK präsentiert sich in den letzten Wochen einfach zu harmlos. Dazu kommt, dass der aus Dresden gekommene zweitligaerfahrene Lukas Röser in Kaiserslautern immer noch nicht angekommen ist - warum auch immer. Die Bilanz: 14 Einsätze seit August, zumeist nur sehr kurze, noch kein Treffer. Und so steht der 1. FC Kaiserslautern nach dem 24. Spieltag auf Tabellenplatz 14, nur noch drei Plätze und fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Die Lage ist ernst, und sollte es am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Zwickau, der nach dem überraschenden Erfolg gegen Tabellenführer MSV Duisburg am FCK vorbeigezogen ist, erneut schiefgehen, dann ist der FCK wieder angekommen im Abstiegskampf. Dazu die noch ungeklärte Frage zum Thema Stadionpacht - es sind in der Tat schwere Zeiten auf und rund um den Betzenberg.