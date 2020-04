Mit 22 Jahren ist Carlo Sickinger der jüngste Kapitän in der Dritten Liga. Doch seine Aussagen haben Gewicht beim 1. FC Kaiserslautern - und das nicht nur auf dem Platz.

Geduld - eine Tugend, die Carlo Sickinger schon sehr früh verinnerlicht hat. Bei ihm ging alles immer "Step by Step". Und so war es auch kein Problem, dass sich der Start unseres Podcasts "Nur der FCK" zunächst wegen technischer Probleme verzögerte. Carlo nahm es gelassen und präsentierte sich im Anschluss als ebenso interessanter wie auch eloquenter Gesprächspartner.

Mit 22 Jahren ist Carlo Sickinger der jüngste Kapitän in der Dritten Liga. Doch seine Aussagen haben Gewicht - und das nicht nur auf dem Platz. Auch bei der Beantwortung auf die Frage, warum Florian Pick nicht mehr für die Musik in der Kabine zuständig ist.

Seit 2012 beim FCK

Als 15 Jähriger kam Carlo Sickinger damals vom SV Sandhausen nach Kaiserslautern, was ein klein wenig verwundert, denn aufgewachsen ist er un weit von Karlsruhe, in Stutensee. Beim KSC hatte er sogar zweimal vorgespielt, noch vor der Zeit in Sandhausen, doch dort hat es "nicht so gepasst", wie Carlo Sickinger es heute erzählt. Vielleicht zählt er auch deshalb das Auswärtsspiel im Vorjahr beim KSC zu seinem bisherigen Lieblingsspiel: "Meine Freunde waren immer schon KSC Fans, ich war immer der Gegenpol. Als wir dort gewonnen hatten war das mein größter Moment."

Wir würden alle gerne wieder spielen

Leider müssen wir alle in diesen Wochen der Krise auf diese emotionalen Momente verzichten. Das Training, in Kleingruppen und unter strengen Auflagen, hat zwar mittlerweile auch wieder bei den Drittligisten begonnen, doch ohne Wettkampf fehlt das Wesentliche. Natürlich würde auch Carlo Sickinger gerne wieder Fußball spielen, er sagt aber auch: "Man muss abwägen, ob es sinnvoll ist, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen", verweist der FCK Kapitän auf die augenblickliche Situation und kann sogar nachvollziehen, dass dieses Thema sehr kontrovers diskutiert wird. "Man sieht es ja an der Abstimmung der Drittligisten, zehn sind für eine Wiederaufnahme der Spiele, acht dagegen. (bei zwei Enhaltungen, u.a. vom FCK - Anm. der Red.) Ich kann auch den Ärger von Außenstehenden verstehen, wenn der Fußball eine Sonderrolle zugeschoben bekommt", so Sickinger.

Kapitänsamt ist der nächste Schritt

Seit November vergangenen Jahres ist Carlo Sickinger Kapitän beim Traditionsklub aus der Pfalz. Der damals noch relativ neue Coach Boris Schommers hatte sich dafür entschieden, dem jungen Mittelfeldspieler, der auch in der Dreierkette zum Einsatz kommt, diese Amt zu übertragen. "Das war wieder ein Schritt. Es kam schon überraschend, aber es ist schön zu wissen, dass die Anerkennung da ist", sagt der Captain, der aber auch seine erfahrenen Jungs hintendran lobt. "Wenn ich im Mittelfeld spiele, coachen mich die Verteidiger Kevin Kraus und André Hainault von hinten. Das hilft schon sehr." Bei der Musikauswahl vor den Spielen hält sich der Einfluss des Kapitäns aber in Grenzen. Auf die Abschlussfrage, wer vor den Kicks für den guten Kabinenton sorgt, sagt Sickinger: "Am Anfang hat das Florian Pick gemacht, aber da lief bei Youtube immer noch Werbung vor den Songs. Jetzt machen wir das im Wechsel, da gibt es keinen festen Plan. Da läuft ein bunter Mix, je nachdem, wer gerade angeschlossen ist."