FCK: Später Schock und eine "Halbzeit zum Vergessen"

Der 1. FC Kaiserslautern verliert gegen Arminia Bielefeld durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:1). Die Pleite hat ihren Ursprung jedoch schon viel früher.

Als Janni Serra in der siebten Minute der Nachspielzeit den Bielefelder Siegtreffer auf dem Betzenberg erzielte, war besiegelt, was sich schon in der ersten Halbzeit angedeutet hatte: eine Niederlage der Roten Teufel.

Im ersten Abschnitt hatte die Mannschaft von Dirk Schuster einen ganz schwachen Auftritt hingelegt. Die Folge war der 0:1-Rückstand zur Pause, für den Bielefelds Jomaine Consbruch sorgte (15. Minute).

Im zweiten Abschnitt steigerte sich der FCK und kam zu guten Möglichkeiten auf den Ausgleich. Es dauerte aber bis zur 88. Minute, ehe der eingewechselte Lex-Tyger Lobinger nach Freistoßflanke von Philipp Klement aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

Vor den Augen der FCK-Meistermannschaft von 1998 nahm dann das Lautrer Drama seinen Lauf. Die Roten Teufel drängten auf den späten Siegtreffer, den Lucky Punch landeten aber die abstiegsbedrohten Bielefelder: Serra setzte sich von Boris Tomiak ab und köpfte zum 2:1 für die Arminia ein. Schlusspfiff.

Schuster mit deutlichen Worten zur FCK-Leistung

"Wenn man den Ausgleich macht, dann darf man sich in der Nachspielzeit nicht so verhalten bei einem Einwurf des Gegners und zum Toreschießen einladen", sagte FCK-Trainer Schuster im ARD-Interview.

Die Gründe für die Niederlage sahen beim FCK nach dem Abpfiff aber alle in dem uninspirierten Auftriff in der ersten Halbzeit, nicht in der dramatischen Schlussphase. Eine "Halbzeit zum Vergessen" sei das gewesen, sagte Terrence Boyd.

Dem schloss sich Schuster inhaltlich an. "Erste Halbzeit waren wir kaum auf dem Platz. Die ersten 30, 35 Minuten waren überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Vom Passspiel her war das teilweise unterirdisch. Wir sind auch nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen, es wirkte alles so ein bisschen pomadig", fand der Trainer deutlich Worte.

FCK steigert sich gegen Bielefeld

Nach der Pause zeigte sich der FCK verbessert, ohne jedoch zu glänzen. "In der Halbzeit mussten wir grundsätzlich etwas ändern. Das hat man dann gesehen. Wir waren am Drücker, die Mannschaft wollte unbedingt etwas geradebiegen und ein anderes Gesicht zeigen", sagte Schuster. Das gelang recht gut, bis Serra in der Nachspielzeit den Betzenberg schockte.

Der FCK steht mit 45 Punkten auf dem siebten Platz der 2. Liga. Bielefeld hat nun 33 Zähler auf dem Konto und hat als 16. weiterhin Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Vom 1. FC Nürnberg trennt das Team zwei Punkte.