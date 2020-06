per Mail teilen

In einem in der ersten Hälfte sehr unterhaltsamen Spiel trennen sich der 1. FC Kaiserslautern und 1860 München im Duell der Traditionsvereine mit 1:1. Der FCK ist somit seit fünf Spielen ungeschlagen.

In strömenden Regen macht 1860 München auf dem Betzenberg von Beginn an Druck: Die erste Großchance hat in der siebten Minute Sascha Mölders für die Löwen. Die erste Parade für Avdo Spahic, der für den gelbgesperrten Lennart Grill im Tor steht. Kurz darauf steht der FCK-Torhüter erneut im Mittelpunkt, als er sich bei einem Rückpass verschätzt und daraus fast die Führung der Gäste resultiert.

TV Tipp: SWR Sport RP Einen ausführlichen Spielbericht und alle Reaktionen des Sonntagsspiels Jena gegen Kaiserslautern sehen Sie am Sonntag ab 22:05 Uhr in SWR Sport RP. Studiogast ist der ehemalige FCK-Spieler Friedhelm Funkel.

1860 macht das Spiel, der FCK geht in Führung

Doch Kaiserslautern bleibt unbeeindruckt und nutzt den ersten Angriff in der 13. Minute direkt: 1860 steht hinten zu offen, Florian Pick setzt sich durch und legt den Ball für Lucas Röser auf, der zum 1:0 vollendet. Der Treffer ist zugleich Rösers erstes Liga-Tor in seinem 18. Einsatz für Lautern, Pick ist zum vierten Mal in Serie der Vorbereiter.

Offener Schlagabtausch

Beide Mannschaften mit offenem Visier, die nächste Großchance in der 17. Minute gehört den Löwen. Erneut ist es Sascha Mölders, der den Ball nur knapp am rechten Pfosten vorbeisetzt. Aus der offensiven Ausrichtung ergeben sich Konterchancen: Florian Pick mit einem ansehnlichen Sololauf, Münchens Torhüter Hiller kann den Ball nur noch mit den Fingerspitzen am Pfosten vorbei schieben.

In der 31. Minuten dann die Belohnung für die Offensivbemühungen der Gäste: Nachdem die Roten Teufel eine Vielzahl an Chancen nicht zum 2:0 nutzen konnten, gleicht auf der anderen Seite Stefan Lex zum 1:1 aus.

1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München 1:1 (1:1) 1. FC Kaiserslautern: A. Spahic - D. Schad (75. Fechner), Kraus, Hainault, Hercher - Sickinger (64. Starke), Bachmann, Zuck - L. Röser (80. Bakhat), Pick (64. Ciftci), Kühlwetter TSV 1860 München: Hiller - Paul (85. Willsch), Wein, Erdmann, P. Steinhart - Bekiroglu, Rieder, Dressel (68. Moll) - Gebhart (59. Owusu) - Mölders (85. Karger), Lex (68. Niemann) Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Kruft) Tore: 1:0 L. Röser (14.), 1:1 Lex (31.) Gelbe Karten: Hercher (2), D. Schad (6) / Erdmann (12), Mölders (4), Willsch (7)

Ersatztorhüter Spahic immer wieder zur Stelle

Zu Beginn der zweiten Hälfte ist Ersatzmann Spahic erneut mehrmals gefordert: Nach eine direkten Freistoß von Münchens Bekiroglu zeigt der Torhüter eine starke Parade und faustet den Ball noch zur Ecke, die ergebnislos bleibt. Im weiteren Verlauf gibt es weniger Großchanchen als in der ersten Hälfte, beide Mannschaften stehen jetzt stabiler und gehen weniger Risiko.

München übernimmt die Kontrolle

Nach einigen Wechseln auf beiden Seite hat erneut 1860 die Chance zur Führung, der neu auf dem Feld stehende Owusu kommt kurz vor dem Tor allerdings nicht richtig zum Abschluss. Der FCK hat kaum nennenswerte Aktionen vor dem Tor, die einzige Möglichkeit der zweiten Hälfte hat Kühlwetter mit einem Kopfball in der 72. Minute, der das Tor aber knapp verfehlt.

Das Tempo vor der Pause ist weitgehend verloren gegangen, die Münchner übernehmen die Spielkontrolle und der FCK setzt auf eine kompakte Defensive. Am Ende muss sich Kaiserslautern mit einem Punktgewinn gegen den Aufstiegsaspiranten aus München zufrieden geben.