125 Jahre 1. FC Kaiserslautern: Lautern feiert seinen Herzensverein

Mit Festakt, Livemusik und der Ehrung der 91er-Meisterelf feierte der FCK seinen 125. Geburtstag. Dabei waren viele Betzelegenden – unter anderem Otto Rehhagel und Kalli Feldkamp.

125 Jahre 1. FC Kaiserslautern - ein Jubiläum, das in der Pfalz gebührend gefeiert wird. Im Fritz-Walter-Stadion kamen ehemalige Spieler, Vereinsverantwortliche, Fans und Gäste zusammen, um gemeinsam die Geschichte des Vereins Revue passieren zu lassen.

Offizieller Festakt: Prominente Gäste und viele Erinnerungen

Der Auftakt der Jubiläumsfeier startete in der VIP-Ebene 1900, wo geladene Gäste und bekannte FCK-Gesichter an die zahlreichen Meilensteine des FCK erinnerten. Einer der unvergesslichsten Momente: Das Jahr 1998, als Trainer-Legende Otto Rehhagel den FCK als Aufsteiger sensationell zum Deutschen Meister führte. Ein Erfolg, der bis heute einmalig bleibt. "König Otto" verbindet mit dem Klub viele Erinnerungen – Siege, Niederlagen, ein legendärer Einwechselfehler und vor allem zahlreiche Freundschaften:

"Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Liebrich - das waren die Helden meiner Jugend. Wenn mir mal jemand gesagt hätte, eines Tages werden das mal einige deiner Freunde sein - unglaublich." Die FCK-Legenden von 1954 sind inzwischen verstorben. Rehhagel hat bei der Jubiläumsfeier aber zahlreiche Weggefährten getroffen: "Da freut man sich, das passiert nicht jeden Tag", erzählt Rehhagel.

Trainerlegende Otto Rehhagel – einst Meistermacher in Kaiserslautern, heute Ehrengast im Stadion. SWR

Einer davon: Karl-Heinz "Kalli" Feldkamp. Er feierte nicht nur den 125. Geburtstag des Vereins mit, sondern auch seinen eigenen 91. Geburtstag - und 1991 feierte er die Meisterschaft mit dem 1. FCK.

Ein Jahr zuvor gewann er mit den Roten Teufel den DFB-Pokal. Das wurde gewürdigt, mit Standing Ovations und einem Geburtstagsständchen.

Kalli Feldkamp im Mittelpunkt: Zum Geburtstag gab es Standing Ovations für den ehemaligen FCK-Trainer. SWR

"Man wird natürlich oft gefragt, wo man sich am wohlsten gefühlt hat. Das ist natürlich klar, wenn man so einen Höhepunkt hat. Die Pfalz mag ich, meine Frau auch. Wir kommen immer gerne hier her. Meister zu werden, ist für jeden Trainer, glaub ich, ein Highlight", so Feldkamp.

Ehrung der Meistermannschaft von 1991

Im Mittelpunkt der Feier stand auch die Meistermannschaft von 1991, angeführt vom damaligen Kapitän und späteren Vorstandsvorsitzenden Stefan Kuntz. Mit dabei waren unter anderem auch Gerry Ehrmann, Axel Roos, Uwe Scherr, Roger Lutz und Miroslav Kadlec. "Wir haben eine goldene Regel erstellt unter uns für heute Abend. Es gibt keinen Kommentar über unsere Figuren. Das wird die Voraussetzung sein, dass wir gut feiern", scherzte Stefan Kuntz.

Ehre für die Meister: Die FCK-Legenden von 1991 wurden im Rahmen der 125-Jahr-Feier zu Ehrenmitgliedern ernannt. SWR

Geburtstagslieder von "de Anonyme Giddarischde" und der "Walter Elf"

Der Abend fand seinen Höhepunkt in der Halle der Norbert-Thines-Nordtribüne, die restlos ausverkauft war. Rund 2.500 Fans feierten mit, und die Meistermannschaft von 1991 wurde erneut gewürdigt. Begleitet wurde die Feier von Livemusik in typisch pfälzischer Manier – von den "Anonyme Giddarischde" und der "Walter Elf". Ein teuflischer Geburtstag für den FCK.