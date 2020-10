Fünf Spiele ohne Sieg, Abstiegsplatz 17. Der Saisonstart des 1.FC Kaiserslautern ging erneut gründlich daneben. Mit einem Erfolg gegen seinen Ex- Klub FC Ingolstadt möchte FCK Coach Jeff Saibene die Wende schaffen.

Kurz und knapp verlief die Pressekonferenz im Fritz Walter Stadion. Nachdem FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf den aktuellen Stand zum Kader vermeldete - fehlen werden gegen Ingolstadt neben den Langtzeitverletzten Lukas Spalvis und Lukas Gottwalt auch Anas Bakhat, Alexander Winkler, Nicolas Sessa und Hikmet Ciftci, waren die wenigen Fragen an Jeff Saibene in weniger als fünf Minuten beantwortet. In erster Linie ging es dabei um den Gegner, den der Luxemburger Coach bis zu seiner Freistellung am 9. März betreute: "Natürlich kenne ich den FCI besser als andere Mannschaften und kann meinen Jungs den einen oder anderen Tipp geben. Ich glaube aber nicht, dass dies entscheidend sein wird", sagte Saibene, der bei seinem Team beim 0:0 beim FC Bayern München einen klaren Aufwärtstrend erkannt hat.

Chancen endlich einmal verwerten

Gut gefallen hat dem Trainer bei den "kleinen" Bayern, dass sich sein Team zahlreiche Chancen erspielen konnte. Saibene weiß aber auch, dass die Effizienz nach wie vor das große Problem ist: "In den letzten 10, 15 Minuten müssen wir ein, zwei Tore machen, das ist im Fußball entscheidend. Manchmal fehlt einfach auch das Glück oder die letzte Überzeugung - aber daran arbeiten wir." Ob sich die harte Arbeit gegen den FC Ingolstadt endlich auszahlen wird? Bis zu 7.500 Zuschauer können die Antwort auf diese Frage live im Fritz-Walter-Stadion miterleben.