per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Viertelfinale des Südwestpokals erreicht. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene bei der TuS Marienborn mit 3:0 (0:0).

Der Verbandsligist TuS Marienborn hielt lange gut mit und schaffte es sogar, gegen den Drittligisten aus Kaiserslautern mit 0:0 in die Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel traf der FCK dann dreimal: Neuzugang Daniel Hanslik (57.) schoss sein erstes Tor für die Roten Teufel und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Mohamed Morabet erhöhte in der 61. Minute auf 2:0, Kenny Redondo nur zwei Minuten später auf 3:0 (63.). Dieser Zwischenspurt reichte dem FCK, um das Achtelfinale gegen Marienborn erfolgreich zu beenden.