Der 1. FC Kaiserslautern muss weiter auf den ersten Saison-Sieg warten. Doch FCK-Trainer Jeff Saibene sieht seine Roten Teufel auf einem guten Weg. Besonders einer macht ihm Hoffnung.

Der 1. FC Kaiserslautern befinde sich noch immer in einer Findungsphase, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene im Interview mit SWR Sport. "Wir müssen die richtige Mischung und die richtige Taktik finden. Da ist jedes Spiel wichtig, um neue Erkenntnisse zu gewinnen." Mehr haben die Roten Teufel in der laufenden Saison jedoch noch nicht gewonnen: Nach fünf Spielen ohne Sieg stehen die Pfälzer mit drei Punkten auf einem Abstiegsplatz. Doch Chefcoach Saibene, der den Posten Anfang Oktober von Boris Schommers übernommen hatte, sieht seine Mannschaft nach dem 0:0 bei den "kleinen" Bayern auf einem guten Weg. "Das Spiel gibt mir ein gutes Gefühl. Ich denke, die Mannschaft hat verstanden, wie wir spielen wollen."

FCK erstmals ohne Gegentreffer

Immerhin blieben die Roten Teufel in München erstmals ohne Gegentor. Obwohl die Münchner über die gesamten 90 Minuten das spielbestimmende Team waren, hätte der FCK in der Schlussphase durch Hendrick Zuck, Mohamed Morabet oder Marlon Ritter den Siegtreffer erzielen müssen. Daher haderten die Pfälzer nach dem Spiel auch mit "zwei verlorenen Punkten".

Auch Pourié macht Saibene Hoffnung

Damit es mit dem Tore-Schießen künftig besser klappt, setzt Saibene auf Marvin Pourié. Der Neuzugang habe nach kurzer Eingewöhnung bereits gezeigt, wie wichtig er sein kann. "Man hat gesehen, wie er Bälle festmachen kann und was er vorne auch für eine Präsenz hat. Also ich war wirklich sehr zufrieden mit ihm."

Am Mittwoch haben Pourié und der FCK erneut Gelegenheit den ersten Saisonsieg einzufahren. Dann kommt Saibenes Ex-Klub FC Ingolstadt auf den Betzenberg. Mit den Bayern habe Saibene jedoch keine Rechnung mehr offen: "Für mich ist es spannend, beim FCK arbeiten zu dürfen. Wenn ich gedanklich jetzt in Ingolstadt wäre, dürfte ich nicht hier sein."

Saibene hofft auf etwas Geduld

Und der FCK braucht einen Trainer, der voll da ist, wenn er die traditionell hohen Erwartungen in der Pfalz erfüllen möchte. "Dass Kaiserslautern in der 3. Liga oben mitspielen will, ist völlig normal. Aber das braucht manchmal ein wenig Geduld und Zeit. Ich hoffe, dass wir sie bekommen. Dann bin ich überzeugt, dass das klappen wird."